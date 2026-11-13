[단독] 80대 남편이 70대 아내 살해…가정폭력 신고로 응급입원 전력 (D리포트)

서울 양천구의 한 주택가.



경찰차가 잇따라 출동하고, 곧이어 구급차도 도착합니다.



오늘(13일) 새벽 2시쯤, 이곳의 한 다세대주택에서 80대 남성이 70대 아내를 살해한 사건이 발생했습니다.



80대 남성 A 씨는 아내의 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.



A 씨는 이곳 주거지에서 아내를 살해한 뒤 직접 경찰에 전화를 걸어 자신이 아내를 죽인 범인이라고 신고했습니다.



신고를 받고 출동한 경찰은 새벽 2시 20분쯤 A 씨를 살인 혐의로 현행범 체포했습니다.



[인근 상가 직원 : 새벽에 경찰차가 오셔서 구급차가 그 뒤로 바로 온 것 같아요. 삐용삐용 소리 하면서 왔고요. 급하게 뭔가 빨리 가는 느낌. 뭔가 큰일이 생겼구나.]



70대 아내는 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌지만, 끝내 숨졌습니다.



A 씨와 관련해 지난 3년간 가정폭력 신고가 세 차례 접수됐던 걸로도 확인됐습니다.



가장 최근인 지난 4월에 접수된 신고에는 출동한 경찰이 A 씨를 응급입원 조치했던 걸로 파악됐습니다.



[이웃 주민 : 원래 잘 싸웠어. 저기 순찰차하고 몇 번 왔었어. 근데 요즘에는 좀 조용했어.]



A 씨는 경찰에 "평소 아내에게 자주 맞았고, 오늘도 자신을 때려 홧김에 범행했다"는 취지로 진술한 걸로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨에게 치매가 의심되는 정황이 있다고 보고, 병원 진단서 등을 통해 실제 치매를 앓고 있는지 여부를 확인할 계획입니다.



경찰은 A 씨를 상대로 정확한 범행 경위를 조사하고 구속 영장 신청 여부를 검토하고 있습니다.



(취재 : 김규리, 영상편집 : 김준희, VJ : 김형진, 제작 : 디지털뉴스부)