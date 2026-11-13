국힘 조경태, '당원권 정지' 징계 불복…"가처분·무효소송 제기할 것"

▲ 국민의힘 조경태 의원이 8월 5일 국회 소통관에서 국민의힘 윤민우 윤리위원장 사퇴와 윤리위 재구성, 한동훈 의원에 대한 제명 징계 철회 등을 촉구하고 있다.

국민의힘 조경태 의원은 당 중앙윤리위원회가 자신에게 내린 '당원권 정지' 징계에 대해 "법원에 효력정지 가처분을 신청하고, 징계 무효를 다투는 본안 소송도 제기하겠다"고 밝혔습니다.조 의원은 오늘(13일) 국회에서 기자회견을 열고 "결론을 정해 놓고 진행한 '징계를 위한 징계'였다는 의심을 지울 수 없다. 법원에서 이 징계가 당헌과 법에 맞는지 차분히 묻겠다"며 이같이 말했습니다.앞서 야당 몫 국회부의장을 선출하기 위한 당내 경선에서 낙선한 조 의원은 자신을 이긴 박덕흠 의원을 국회 본회의에서 국회부의장으로 뽑아서는 안 된다며 다른 당 의원들에게 말했다는 이유로 징계를 받았습니다.조 의원은 지난 8월 당 중앙윤리위로부터 당원권 정지 2년 6개월의 중징계 조치가 내려졌을 때는 이를 수용했습니다.조 의원은 입장 변화의 이유와 관련해 국민의힘 윤리위원이 지난 11일 "지난 1월 한동훈 의원 제명부터 8월 진종오 의원 징계까지 진행된 윤리위 조작 징계의 전모를 알게 됐다"고 주장한 것을 거론했습니다.그러면서 장동혁 대표 등 지도부에 조작 징계 의혹을 규명할 진상조사위원회를 구성하고, 의혹이 사실로 드러날 경우 사과하고 사퇴할 것을 촉구했습니다.조 의원은 "당이 청와대 앞에서 조작 기소 특검에 반발하는 시위를 하고 있는데, 여기(조작 징계 의혹)에 침묵하는 자들이 조작 기소에 대해 말할 자격이 있나"라며 "국민의힘이 좀 정신을 차리도록 해야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)