[머그 인사이트] 33년 만에 물러난 젠슨 황, 나흘 사이 무슨 일이 있었나

엔비디아는 지난 12일, 창업자 젠슨 황이 CEO와 이사직에서 모두 물러났다고 발표했습니다.



1993년 회사를 공동 창업한 지 33년 만의 일입니다.



뉴욕타임스는 10월 29일, 미국 정보당국이 젠슨 황과 가까운 여성을 중국 정보기관을 위해 활동한 인물로 판단했다고 처음 보도했습니다.



그 여성은 엔비디아 칩을 중국으로 빼돌렸다는 의혹을 받는 싱가포르 고객사 메가스피드의 전직 임원으로 알려진 앨리스 황입니다.



엔비디아 측은 "고객과의 만남은 CEO 업무의 일부이며, 젠슨은 해마다 수천 명의 고객사 임원과 대화한다"고 해명했습니다.



하지만 지난 8일, 젠슨 황은 임직원에게 보낸 이메일에서 "아내에게 불충실했다"며 불륜 사실을 인정하고 사과했습니다.



같은 날 이사회는 조사에 착수한다면서도 젠슨 황을 신뢰한다는 성명을 냈습니다.



그런데 지난 11일, 젠슨 황이 자신에게 직접 보고하는 임원과도 혼외 관계를 맺었다는 추가 의혹이 보도됐습니다.



그리고 이튿날 엔비디아는 젠슨 황의 사임을 발표한 겁니다.



이제 엔비디아는 콜레트 크레스 임시 CEO 체제로 갑니다.



첫 시험대는 미국 현지시간 11월 17일, 2027 회계연도 3분기 실적 발표입니다.



33년 동안 회사를 이끈 젠슨 황 없이도 엔비디아의 AI 제국은 유지될 수 있을까요?



(취재·구성 : 심영구, 편집 : 박서연, 디자인 : 조승현, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP부)