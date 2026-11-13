[D리포트] 군부대 사칭해 15억 노쇼 사기…9명 구속 송치

베트남 하노이에서 인천으로 향하는 여객기 안.



경찰관이 좌석에 앉아 있는 남성을 앞에 두고 체포 영장을 집행합니다.



[경찰 : 베트남 하노이 공항에서 대한민국 인천공항으로 향하는 국적기 내에서 체포영장 집행합니다.]



남성의 두 손을 모으게 하더니 움직이지 못하도록 결박합니다.



베트남에 거점을 두고 이른바 '노쇼 사기'를 벌여온 일당 9명이 경찰에 붙잡혀 구속 송치됐습니다.



노쇼 사기는 물품 대금을 나중에 지급하겠다고 속인 뒤 공범이 만든 허위 업체에서 물품을 구매하도록 하고 대금을 가로채 연락을 끊는 수법입니다.



이들은 지난해부터 올해 6월까지 국내 62개 건축 시공업체를 대상으로 범행을 벌였습니다.



군부대 등을 사칭해 전화를 걸어 시공 자재를 다른 업체에서 대리 구매해달라고 요청한 뒤 자재비를 입금받는 방식으로 15억 5천만 원을 가로챈 걸로 조사됐습니다.



해외에서 전화를 걸면서도 국내 전화번호로 표시되도록 중계기를 이용했고 사칭 명함과 위조 공문을 동원했습니다.



피해자가 거래를 의심할 경우를 대비해 별도의 대응 시나리오도 마련했습니다.



"사기라고 생각하면 거래를 하지 않아도 되니 다시 연락 달라"는 식으로 의심을 누그러뜨린 겁니다.



서울경찰청 피싱사기수사계는 피싱 사기 근절을 목표로 지난해부터 올해 10월까지 해외 피싱조직 220명과 19개 국내 피싱 조직을 비롯해 모두 633명을 검거했습니다.



같은 기간 전국에 접수된 신종피싱 피해 접수 2만여 건 중 노쇼 사기는 전체의 33퍼센트에 달했습니다.



경찰은 비정상적 거래구조인 대리구매에는 어떠한 경우에도 응하지 말고, 관공서나 업체의 실제 담당자인지 공식 연락처를 통해 확인하거나 직접 만나 거래 내용을 확인하는 등 주의가 필요하다고 당부했습니다.



또 사기 피해를 입었다면 즉시 경찰에 신고해 입금 계좌를 일시 출금정지시키도록 신청해야 한다고 강조했습니다.



(취재 : 김규리, 영상편집 : 신세은, 화면제공 : 서울경찰청, 제작 : 디지털뉴스부)