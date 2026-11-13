프로야구 FA 시장 개장…원태인·구자욱 등 28명 자격 공시

▲ 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 5차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기에서 승리하며 우승을 차지한 삼성 주장 구자욱(왼쪽)과 투수 원태인(오른쪽) 등 선수들이 기뻐하고 있다.

프로야구 자유계약선수(FA) 시장이 문을 열었습니다.한국야구위원회(KBO) 사무국은 FA 자격 선수 28명을 오늘(13일) 공시했습니다.등급별로는 A등급 6명, B등급 14명, C등급 8명입니다.이 중 처음 FA 자격을 얻은 선수는 15명, 재자격 선수는 6명, 이미 FA 자격을 취득했지만, FA 승인 신청을 하지 않고 자격을 유지한 선수는 7명입니다.구단별로는 kt wiz와 SSG 랜더스가 각각 6명으로 가장 많습니다.다만, 플레잉 코치 김성현(SSG)은 올 시즌 후 은퇴했고 한화 이글스 포수 이재원도 플레잉 코치로 활동해 실질적으로 FA를 신청할 선수는 줄어들 예정입니다.KBO 사무국은 비(非) FA 다년 계약 체결 선수와 기존 FA 중 계약 기간 연장 옵션 발동 등으로 FA 자격 요건을 신규 취득하거나 재취득했지만, 올해 계약 기간이 끝나지 않은 'FA 자격 유보선수' 9명도 함께 공시했습니다.이 선수들은 2027년 FA 자격 승인 신청을 할 수 없으며, FA 자격은 계약 기간이 종료되는 해까지 유보됩니다.FA 자격 선수는 공시 후 이틀 이내인 15일까지 KBO에 FA 권리 행사 승인을 신청해야 하며, KBO는 신청 마감 다음 날인 16일 FA 권리를 행사한 선수들을 FA 승인 선수로 공시합니다.FA 승인 선수는 17일부터 모든 구단(해외 구단 포함)과 계약 협상을 벌일 수 있습니다.FA 등급 A급 선수를 영입하는 구단은 이 선수의 올해 연봉 200％와 20명의 보호 선수 외 1명을 전 소속 구단에 보상하거나 선수 연봉의 300％를 줄 수 있습니다.B등급 선수와 계약한 구단은 연봉의 100％와 25명 보호 선수 외 1명을 보상하거나 연봉 200％를 전 소속 구단에 주면 됩니다.C등급 선수는 선수 보상 없이 연봉의 150％로 보상합니다.FA 권리 행사 선수가 11∼20명이면 각 구단은 타 구단 FA를 최대 2명, 20명을 넘어가면 최대 3명을 영입할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)