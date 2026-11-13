용인 주유소 신축 현장서 작업자 추락사..지붕 작업 중 8m 아래 떨어져

▲ 경기 용인시 주유소 신축 공사 현장 작업자 추락사고

경기 용인시 한 주유소 신축 공사 현장에서 지붕 작업을 하던 노동자가 추락해 숨지는 사고가 났습니다.용인서부경찰서 등에 따르면 오늘(13일) 오전 8시 15분쯤 용인시 기흥구 언남동의 한 주유소 신축 현장에서 작업자인 60대 남성 A 씨가 약 8m 아래 바닥으로 떨어졌습니다.A 씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.경찰 조사 결과 A 씨는 하청업체 대표로, 주유소 지붕 위에서 슬레이트 지붕 패널 설치 작업 도중 고정되지 않은 패널 위를 이동하다 미끄러져 8m 아래 바닥으로 추락한 걸로 파악됐습니다.특히 현장에선 추락방지망이나 안전대 걸이시설 등 안전조치도 제대로 돼있지 않았던 걸로 전해졌습니다.산업안전보건법상 사업주는 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에선 안전대 설치 등 산업재해 예방에 필요한 안전조치를 해야 합니다.경찰은 인근 차량 블랙박스 영상을 확보해 분석하는 한편, 현장 관계자들을 상대로 안전수칙 준수 여부 등을 조사하고 있습니다.