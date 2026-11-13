뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

용인 주유소 신축 현장서 작업자 추락사..지붕 작업 중 8m 아래 떨어져

이태권 기자
작성 2026.11.13 16:15 조회수
용인 주유소 신축 현장서 작업자 추락사..지붕 작업 중 8m 아래 떨어져
▲ 경기 용인시 주유소 신축 공사 현장 작업자 추락사고

경기 용인시 한 주유소 신축 공사 현장에서 지붕 작업을 하던 노동자가 추락해 숨지는 사고가 났습니다.

용인서부경찰서 등에 따르면 오늘(13일) 오전 8시 15분쯤 용인시 기흥구 언남동의 한 주유소 신축 현장에서 작업자인 60대 남성 A 씨가 약 8m 아래 바닥으로 떨어졌습니다.

A 씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.

경찰 조사 결과 A 씨는 하청업체 대표로, 주유소 지붕 위에서 슬레이트 지붕 패널 설치 작업 도중 고정되지 않은 패널 위를 이동하다 미끄러져 8m 아래 바닥으로 추락한 걸로 파악됐습니다.

특히 현장에선 추락방지망이나 안전대 걸이시설 등 안전조치도 제대로 돼있지 않았던 걸로 전해졌습니다.

산업안전보건법상 사업주는 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에선 안전대 설치 등 산업재해 예방에 필요한 안전조치를 해야 합니다.

경찰은 인근 차량 블랙박스 영상을 확보해 분석하는 한편, 현장 관계자들을 상대로 안전수칙 준수 여부 등을 조사하고 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지