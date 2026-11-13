말레이시아, 앨리스 황 관련 기업 AI반도체 유출 조사

▲ 젠슨 황과 앨리스 황

말레이시아 정부가 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대인 앨리스 황이 과거에 임원으로 일한 싱가포르 기업의 자회사가 첨단 인공지능(AI) 반도체를 다른 국가로 유출했는지 조사합니다.13일(현지시간) AFP·블룸버그 통신 등에 따르면 말레이시아 투자통상산업부는 첨단 AI 반도체가 다른 국가로 유출됐을 가능성을 놓고 '메가스피드 인터내셔널'의 자회사인 '스피드매트릭스'를 조사하고 있다고 밝혔습니다.메가스피드는 2022년 말부터 시행된 미국의 첨단 AI 반도체 수출 제한 조치 이후 엔비디아의 반도체를 중국으로 불법 반출한 의혹을 받는 데이터센터 기업으로 싱가포르에 본사를 두고 있습니다.황 전 CEO의 불륜 상대이자 중국 스파이로 의심받는 앨리스 황이 과거에 임원으로 근무한 메가스피드는 2024년 설립한 자회사 스피드매트릭스를 통해 최소 46억 달러(약 6조 2천억 원) 상당의 엔비디아 AI 장비를 수입했습니다.말레이시아 투자통상산업부는 자국에 있는 데이터센터 입주사인 스피드매트릭스가 허가나 면허 없이도 AI 반도체를 국내로 반입할 수는 있다고 설명했습니다.그러나 "(지난해 7월부터) 말레이시아를 경유해 고성능 미국산 AI 반도체를 수출·재수출·환적·중계할 경우 반드시 먼저 허가받아야 한다"며 "해당 물품과 관련해 허위 정보를 세관 당국에 제공하는 행위도 중대한 범죄"라고 덧붙였습니다.이는 말레이시아가 지난해부터 미국산 고성능 AI 칩의 중국 유입을 차단해달라는 미국 요구를 수용해 수출 통제 조치를 시행하고 있기 때문입니다.말레이시아 투자통상산업부는 "관세청과 협력해 국내로 반입된 반도체 가운데 다른 국가로 재수출된 경우가 있는지와 재수출이 법에 따라 이뤄졌는지 파악하고 있다"고 밝혔습니다.이어 싱가포르를 비롯해 미국 당국과도 긴밀하게 협력하고 있다며 "필요한 경우 통제를 강화하기 위한 추가 조치도 검토하고 있다"고 덧붙였습니다.메가스피드도 지난해부터 반도체 서버 수출 경로와 관련한 허위 신고 의혹으로 싱가포르 당국의 조사를 받고 있습니다.싱가포르 당국은 반도체가 탑재된 서버들이 싱가포르를 경유해 말레이시아로 수출됐고, 싱가포르에서 제출된 신고 내용과 달리 다른 목적지로 간 것으로 의심된다고 밝혔습니다.세계 AI 반도체 시장을 이끌어온 황 전 CEO는 최근 앨리스 황과의 불륜 관계가 드러나자 전날 사임했습니다.앨리스 황은 중국 정보기관을 위해 활동하면서 미국의 수출통제 대상인 엔비디아 첨단 반도체를 중국에 공급하는 데 관여한 의혹을 받고 있습니다.앞서 미국 정보기술(IT) 전문매체인 디인포메이션은 소식통 2명을 인용해 앨리스 황이 황 전 CEO와의 관계를 이용해 엔비디아의 AI 반도체 24만 개(최소 75억 달러·약 10조 원 규모)가량을 중국의 주요 기술기업들이 몰래 활용할 수 있게 도왔다고 보도했습니다.