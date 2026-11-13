"삼성전자, 미국 데이터센터 냉각시스템 업체 모딘 인수 추진"

▲ 모딘 홈페이지

삼성전자가 인공지능(AI) 인프라 시장 공략을 위해 미국 데이터센터 냉각시스템 전문기업인 '모딘 매뉴팩처링'(Modine Manufacturing) 인수를 추진하고 있다고 블룸버그 통신이 소식통을 인용해 13일 보도했습니다.소식통에 따르면 삼성전자는 모딘을 인수하기 위한 협상을 진행 중이며 양측의 논의는 수주 내에 가시화될 수 있을 것으로 예상됩니다.이 소식통은 협상이 결렬될 가능성도 배제할 수 없다고 덧붙였습니다.미국 위스콘신주 라신에 본사를 둔 모딘은 상업용·산업용 냉난방 시스템을 제조하는 기업으로, 최근에는 하이퍼스케일러 데이터센터를 겨냥한 열 관리 사업 부문에서 급성장해왔습니다.특히 지난달 자동차 사업 부문을 분할하면서 데이터센터 냉각 해결책에 집중하는 순수 열 관리 기업으로 거듭났다는 평가를 받습니다.이 분야에서만 지난 3년간 연평균 86%의 성장률을 기록했습니다.마사히로 와카스기 블룸버그 인텔리전스 애널리스트는 "메모리 사업 의존도가 큰 삼성전자로선 이번 인수는 사업 다각화를 꾀하기 위한 전략적 행보"라고 평가했습니다.블룸버그는 LG전자, 일본 공조기기 업체 다이킨공업, 데이터센터 인프라기업 버티브홀딩스를 예로 들며 AI 데이터센터 시장을 겨냥한 기업들의 투자 확대와 인수·합병(M&A)이 활발해지고 있다고 짚었습니다.(사진=모딘 홈페이지 캡처, 연합뉴스)