[현장영상] 로봇개가 강아지 데리고 '산책'…"배변도 치워줄까" 의문까지

최근 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 로봇개가 강아지를 데리고 걷는 장면이 담긴 영상이 공개돼 화제를 모으고 있습니다.



영상에는 강아지가 착용한 목줄이 로봇 개에 연결된 채 산책하는 모습이 담겼는데요.



다만 로봇 개와 강아지를 원격으로 조종하거나 관리하는 사람이 있었는지는 확인되지 않았습니다.



영상을 접한 누리꾼들은 신기하다는 반응과 함께 일부는 "로봇개가 개똥은 치울까" "강아지가 주변 냄새를 맡거나 소변을 볼 시간은 줄까"라는 의문을 제기하기도 했습니다.



이외에도 "안전해 보이지 않는다" "반려견 산책을 로봇에게만 맡기는 사람은 개를 키울 자격이 없다"라는 우려가 나오기도 했습니다.



(구성 : 양현이, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이수민, 출처 : X (@californiapost), 제작 : 디지털뉴스부)