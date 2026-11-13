먹는 비만약 '파운다요' 중국 승인…한국도 내년 출시 전망

▲ 비만약 (자료화면)

세계적으로 수요가 급증한 GLP-1 계열 비만약 경쟁이 주사형 치료제에서 먹는 형태인 경구용 치료제로 확산하고 있습니다.GLP-1 계열 비만약 가운데 국내에 출시된 일라이 릴리의 '마운자로', 노보 노디스크가 개발한 '위고비', 한미약품 제품인 '에페'는 모두 매주 한 번씩 맞는 주사형입니다.이에 글로벌 제약업체들은 편의성이 높은 먹는 비만약을 개발해 품목 허가 지역을 차츰 확대해 나가고 있습니다.한국바이오협회 등에 따르면 일라이 릴리는 오르포글리프론 성분의 경구용 비만약인 '무유다'를 중국 국가약품감독관리국(NMPA)이 승인했다고 밝혔습니다.오르포글리프론은 일라이 릴리가 일본 주가이제약으로부터 도입한 물질로, 미국에서는 '파운다요'라는 명칭으로 판매됩니다.릴리는 비만과 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 오르포글리프론의 글로벌 임상 3상을 완료했고, 연구 8건 중 6건에 중국 환자들이 참여한 것으로 알려졌습니다.바이오협회는 "오르포글리프론은 중국에서 성인 체중 관리를 위해 승인된 최초의 경구용 GLP-1 수용체 작용제"라며 "성인 제2형 당뇨병 적응증은 NMPA가 심사 중"이라고 전했습니다.노보 노디스크도 경구용 비만약인 '위고비 필'의 중국 승인을 추진 중입니다.경구용 비만약 경쟁은 국내에서도 펼쳐지고 있습니다.노보 노디스크와 릴리는 각각 위고비 필과 파운다요의 품목 허가를 식품의약품안전처에 신청한 것으로 알려졌습니다.한국릴리는 과체중인 사람을 상대로 파운다요의 유효성과 안전성을 평가하는 국내 임상 3상도 추진하고 있습니다.제약 업계는 이르면 내년 중에 한국에서도 먹는 비만약이 출시될 것으로 전망하고 있습니다.