젠슨 황의 자책 "난 쓰레기 같은 놈"…두 손 들고 무너졌다

▲ 젠슨 황

"어찌 되든 상관없다" "신경 안 쓴다" 스파이로 의심되는 여인과의 불륜 스캔들로 결국 무너져 내린 엔비디아의 전 최고경영자(CEO) 젠슨 황은 완전히 지쳐 보였습니다.그를 상징하던 넘치는 에너지는 온데간데없었고 끝내 그는 12일 밤(현지시간) 자포자기의 심정으로 두 손을 들었습니다.블룸버그 통신은 이날 조직을 휘어잡던 젠슨 황의 카리스마는 완전히 말라버렸고 "어떻게 되든 상관없다(whatever)", "신경 안 쓴다(I don't care)" 같은 말만 되뇌었다고 상황에 정통한 관계자를 인용해 보도했습니다.수십 년간 엔비디아를 수조 달러 규모의 인공지능(AI) 칩 제국으로 키워내고 말단 직원의 보상 체계 등 사소한 것까지 하나하나 챙기던 완벽주의자의 모습은 찾아볼 수 없었습니다.최근 그와 대화를 나눈 사람들은 젠슨 황은 자신을 "쓰레기 같은 놈(piece of sh--)"이라고 자책했으며 이미 모든 것을 포기한 상태였다고 전했습니다.불과 2주 전까지만 해도 전 세계 AI 생태계를 쥐락펴락했던 테크 거물의 몰락은 순식간에 찾아왔습니다.특유의 솔직하고 직설적인 화법은 도널드 트럼프 대통령을 사로잡았고, 해외 투어에서는 교황을 방불케 하는 열광적인 인파가 모여들었습니다.그의 영향력이 워낙 커 그가 떠난 뒤의 AI 업계가 어떤 모습일지는 가늠하기 힘들지만 하비 존스 엔비디아 이사회 의장은 직원에게 보낸 이메일에서 "엔비디아에 대한 젠슨의 공헌은 지대하다"며 아쉬운 감정을 드러냈습니다.중국 스파이로 의심받는 여성과 긴밀한 관계라는 첫 보도 이후 부인으로 일관했던 젠슨 황은 6일 파이낸셜타임스(FT)가 미 정부 당국자들을 인용해 두 사람이 연인관계였다고 보도하면서 결정타를 맞았습니다.결국 젠슨 황은 집으로 찾아온 엔비디아 법무총괄에게 불륜 사실을 시인했고, 이사회는 진상 조사에 착수했습니다.임원 60명의 보고를 이메일 등으로 받으며 업무를 이어가는 듯했던 젠슨 황은 11일 뉴욕타임스가 엔비디아의 헬스케어 부문 부사장인 킴벌리 파월과도 혼외 관계가 있었다고 보도하면서 더 이상 버틸 수 없게 됐습니다.원격으로 이어진 이사회는 심야까지 이어졌고 결국 젠슨 황은 사임밖에 선택지가 없다는 통보를 받았습니다.이사회는 12일 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임했습니다.블룸버그는 "젠슨 황은 물러났지만 원하든 원치 않든 대중의 시선에서 벗어나기 어려울 것"이라며 앞으로 몇 주 안에 미 의회 청문회에 출석해 질문에 답해야 할 것으로 예상했습니다.현재 젠슨 황의 가장 큰 관심사는 부인이며, 자신과 얽힌 여성들의 인생이 대중의 입에 오르내리면서 더 이상 망가지지 않기를 바랄 뿐이라고 최근 황과 대화를 나눈 이들은 전했습니다.