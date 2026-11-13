8년간 해외 도피 범LG가 3세 구본현 구속…주가조작 혐의

▲ 서울경찰청 광역수사단 청사
주가조작 혐의 수사를 피해 8년간 해외 도피 생활을 한 LG가 3세 구본현 씨가 수사기관에 붙잡혀 국내로 송환됐습니다.
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 자본시장법 위반·특정경제범죄법상 횡령·배임 혐의를 받는 구 씨를 캄보디아에서 송환받아 지난 9일 체포했다고 밝혔습니다.
구본현 씨는 2016년 2월부터 2017년 12월까지 코스닥 상장사를 무자본으로 인수해 허위로 호재성 공시를 띄우는 수법으로 주가를 올린 뒤 매도해 145억 원 상당의 부당이득을 취한 혐의를 받습니다.
인수한 회사의 관계법인 현금 자산을 유흥비 등으로 이용하고 허위 자문계약으로 현금을 유용하는 등 46억 원을 횡령한 혐의도 받습니다.
구 씨는 관계법인 자금을 무담보 대여하거나 법인 자산인 주식을 관계법인에 임의로 담보제공해 123억 원을 빼돌린 것으로 조사되기도 했습니다.
구 씨는 검찰(현 공소청) 수사 착수 전인 2018년 10월 네덜란드로 출국했습니다.
검찰은 국내에서 구 씨의 소재가 파악되지 않자 2019년 5월 체포영장을 발부받아 인터폴 적색수배를 요청했습니다.
8년간의 도피 생활 끝에 구 씨는 올해 9월 캄보디아에서 현지 경찰에게 검거돼 11월 9일 국내로 송환됐고, 법원은 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 11일 영장을 발부했습니다.
당초 이 사건은 검찰이 수사하고 있었으나, 형사소송법 개정 이후 사건을 넘겨받은 경찰이 구 씨를 검거했습니다.
(사진=연합뉴스)
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