8년간 해외 도피 범LG가 3세 구본현 구속…주가조작 혐의

▲ 서울경찰청 광역수사단 청사

주가조작 혐의 수사를 피해 8년간 해외 도피 생활을 한 LG가 3세 구본현 씨가 수사기관에 붙잡혀 국내로 송환됐습니다.서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 자본시장법 위반·특정경제범죄법상 횡령·배임 혐의를 받는 구 씨를 캄보디아에서 송환받아 지난 9일 체포했다고 밝혔습니다.구본현 씨는 2016년 2월부터 2017년 12월까지 코스닥 상장사를 무자본으로 인수해 허위로 호재성 공시를 띄우는 수법으로 주가를 올린 뒤 매도해 145억 원 상당의 부당이득을 취한 혐의를 받습니다.인수한 회사의 관계법인 현금 자산을 유흥비 등으로 이용하고 허위 자문계약으로 현금을 유용하는 등 46억 원을 횡령한 혐의도 받습니다.구 씨는 관계법인 자금을 무담보 대여하거나 법인 자산인 주식을 관계법인에 임의로 담보제공해 123억 원을 빼돌린 것으로 조사되기도 했습니다.구 씨는 검찰(현 공소청) 수사 착수 전인 2018년 10월 네덜란드로 출국했습니다.검찰은 국내에서 구 씨의 소재가 파악되지 않자 2019년 5월 체포영장을 발부받아 인터폴 적색수배를 요청했습니다.8년간의 도피 생활 끝에 구 씨는 올해 9월 캄보디아에서 현지 경찰에게 검거돼 11월 9일 국내로 송환됐고, 법원은 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 11일 영장을 발부했습니다.당초 이 사건은 검찰이 수사하고 있었으나, 형사소송법 개정 이후 사건을 넘겨받은 경찰이 구 씨를 검거했습니다.(사진=연합뉴스)