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[네트워크톡톡] 최상기 인제군수 "청주·세종과 똑같은 '2권역' 분류는 역차별…콤팩트 시티·정원도시 계획 추진"

이혜미 기자
작성 2026.11.13 16:02 조회수
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[SBS 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 최상기 인제군수
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● 네트워크 톡톡

최상기 / 인제군수
Q. 인제군수가 말하는 인제의 매력은?
Q. 인제군민과 '삭발·상경 집회' 이유는?
Q. 인제군 '지방우대지수' 재검토 필요한 이유는?
Q. 행안부 장관과 면담…현재 진행 상황은?
Q. 인제군, 미래를 위한 추진 계획은?
Q. 4년간 만들어 갈 인제군은?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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