커닝햄 개인 최다 52점…디트로이트, 워싱턴에 2연승

▲ 케이드 커닝햄(오른쪽)의 돌파

미국프로농구(NBA) 디트로이트 피스턴스가 개인 최다 52점을 폭발한 케이드 커닝햄을 앞세워 워싱턴 위저즈에 2연승을 거뒀습니다.디트로이트는 오늘 미국 워싱턴DC의 캐피털원 아레나에서 열린 2026-2027 NBA 정규리그 원정 경기에서 워싱턴과 2차 연장전 끝에 144-140으로 이겼습니다.지난 10일 안방에서 워싱턴과 맞붙어 122-111로 승리한 지 사흘 만에 다시 격돌한 디트로이트는 오늘도 승리를 수확하며 시즌 8승 3패를 기록, 동부 콘퍼런스 3위에 이름을 올렸습니다.선두 보스턴 셀틱스(10승 2패)와는 1.5경기 차입니다.반면 6연패 수렁에 허덕인 워싱턴은 4승 9패로 동부 콘퍼런스 12위에 그쳤습니다.디트로이트의 간판스타 커닝햄이 NBA 데뷔 이후 개인 최다 득점 기록인 52점을 폭발하며 승리의 주역이 됐습니다.어시스트 11개와 리바운드 5개를 곁들인 커닝햄은 턴오버는 하나도 기록하지 않았습니다.옵타 스탯은 NBA에서 턴오버 기록이 집계되기 시작한 1977-1978시즌 이래 한 경기에서 턴오버 없이 50점 이상, 10어시스트 이상을 올린 선수는 커닝햄이 최초라고 전했습니다.디트로이트는 121-118로 앞서던 4쿼터 종료 직전 워싱턴 트레이 영에게 버저비터 3점포를 얻어맞아 연장전으로 끌려갔습니다.1차 연장전에서도 디트로이트의 132-130 리드에서 약 2초를 남기고 워싱턴 신인 AJ 디반사가 던진 점프슛이 들어가며 2차 연장전이 펼쳐졌습니다.하지만 커닝햄의 3점포로 2차 연장전을 시작한 디트로이트는 이번에는 기회를 놓치지 않았습니다.커닝햄은 25.3초를 남기고 142-138을 만드는 페이드어웨이 점프슛으로 쐐기를 박았습니다.워싱턴에선 영이 37점 14어시스트로 맹활약했지만 패배를 막지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)