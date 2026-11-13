'40억 로또' 반포 아파트 몰수되나…'부정청약 의혹' 이혜훈 송치

장남의 '위장 미혼'으로 청약 가점을 부풀려 서울 서초구에 있는 고가의 아파트 청약에 당첨됐다는 의혹을 받았던 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자가 공소청에 송치됐습니다.



서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 오늘(13일) 이 전 후보자를 업무방해, 사기 등 혐의로 서울중앙지방공소청에 넘겼다고 밝혔습니다.



앞서 이 전 후보자는 결혼한 장남을 부양가족으로 신고해 청약가점을 부풀려 지난 2024년 7월, 54평형 반포 원펜타스에 당첨됐다는 의혹이 청문회 기간 불거졌습니다.



청문회 과정 중에 이 전 후보자의 장남이 2023년 12월 결혼식을 올린 뒤에도 이 후보자와 같은 주소를 유지했고, 장남 포함 부양가족 4명에 대한 청약 가점이 반영돼 당첨 커트 라인인 74점을 맞춘 거 아니냐는 의심을 샀습니다.



이 전 후보자는 청약 당첨 1년여 만에 40억 원 상당의 시세 차익을 거둔 것으로 알려졌습니다.



경찰은 이 전 후보자가 청약 당첨으로 취득한 아파트를 범죄 수익으로 보고, 기소 전 몰수보전도 신청했습니다.



경찰은 이 전 의원이 배우자로부터 아파트 지분 35%를 증여받으며 증여세를 납부하지 않았다는 의혹에 대해선 수사 결과 혐의없음 처분했습니다.



또, 장남 연세대 특혜 입학, 차남·삼남 병역 특혜, 영종도 부동산 투기, 보좌진 갑질·폭언 의혹에 대해선 공소 시효 만료로 불송치 각하 처분했습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 나홍희, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)