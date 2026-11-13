이란 외무부 "뱁새가 황새 따라가다…" 한국 속담으로 경고

▲ 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인

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▲ 이란 외무부 대변인이 12일(현지시간) X에 올린 글과 이미지

이란 외무부 대변인이 한국 속담을 인용해 우리 정부의 청해부대 임무 확대 방침을 겨냥한 것으로 보이는 경고 메시지를 내놨습니다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 12일(현지시간) 자신의 엑스(X) 계정에 "뱁새가 황새를 따라가면 가랑이가 찢어진다"는 한국 속담 문구와 이를 그림으로 형상화한 이미지를 올렸습니다.영문 게시글에도 같은 뜻의 문장을 쓰고 '한국 속담'이라고 출처를 밝혔습니다.함께 올린 이미지에는 바위 위에 앉은 뱁새가 날개에 성조기 무늬가 그려진 황새를 올려다보는 모습이 담겼습니다.황새는 추락하고 있고, 맞은편 절벽에는 이란 국기가 꽂혀 있습니다.절벽 아래 바다에는 군함과 유조선이 떠 있어 호르무즈 해협을 연상시킵니다.바가이 대변인은 "해군 전력과 군사·병참 지원 장비, 인력 파견 등 이란에 대한 침략 행위나 비인도적 경제 테러에 직간접적으로 관여하는 것은 미국의 대이란 침략에 가담하는 적대적이고 불법적 행위로 간주될 것"이라고 밝혔습니다.바가이 대변인은 이런 행위가 무력 사용을 금지한 유엔 헌장 제2조 4항을 위반할 뿐 아니라, 유엔총회 결의 3314호가 정한 침략 행위에도 해당한다고 주장했습니다.특히 "'항행의 자유 보호'나 '해적 퇴치'처럼 겉보기에 정당한 명분을 내세운다고 해서 그런 행동의 불법적이고 적대적인 성격이 바뀌지는 않는다"고 강조했습니다.정부는 청해부대 임무 확대를 추진하는 배경으로 아덴만 인근의 해적 활동이 3배 이상 증가했다는 점을 들어왔습니다.바가이 대변인은 또 "우리의 메시지는 분명하다"며 "미국과의 어떤 양자 합의나 약속도 한 국가가 국제법상 의무를 위반하거나 미국·이스라엘의 대이란 군사 침략에 가담할 정당한 근거가 될 수 없다"고 말했습니다.그러면서 "어떤 형태로든 이런 불법적 침략에 가담하는 국가는 그에 따른 결과에 전적인 책임을 져야 할 것"이라고 경고했습니다.이번 게시글은 바가이 대변인이 지난 9일 정례 브리핑에서 한국에 역내 파병 자제를 촉구한 지 사흘 만에 나왔습니다.당시 그는 청해부대의 작전구역 확대 관련 질문에 "한국은 호르무즈 해협 재개방 지원 명목으로 역내에 군사력을 파병하는 것을 자제해야 한다"며 "이미 충분히 복잡해진 상황에 개입하는 것을 피해야 할 것"이라고 말했습니다.그러면서도 양국 관계에 대해서는 "이란과 한국은 60년 이상 상호 존중과 양국의 이익을 바탕으로 오랜 우호 관계를 유지해 왔다"고 언급했는데, 이번에는 우호 관계에 대한 언급 없이 '불법'과 '적대 행위'를 앞세워 경고 수위를 한층 높였다는 해석이 나옵니다.정부는 미국의 압박 속에 소말리아 아덴만 해역에서 활동하는 청해부대의 임무 구역을 호르무즈 해협에 더 가까운 오만 남쪽 해역까지 넓히기로 했습니다.해상초계기와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해장비 등 추가 전력을 파견하는 절차도 진행하고 있습니다.외교부는 이에 대해 지난 10일 "우리 국민 보호와 경제 이익 수호를 목적으로 전쟁 불관여·불개입 원칙하에 청해부대 임무를 강화하는 방안의 파견연장 동의안을 진행 중"이라며 이란 등 관련국들과 지속적으로 소통하고 있다고 밝힌 바 있습니다.(사진=이란 국영 IRNA 통신 텔레그램 캡처, 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인 SNS 화면 캡처, 연합뉴스)