"음식에 독 탔지" 망상에…생일 미역국 끓여준 친모 살해 '충격'

▲ 서울남부지방공소청

서울 강서구에서 60대 친어머니를 살해한 40대 딸이 오늘(13일) 재판에 넘겨졌습니다.서울남부지방공소청 형사2부는 존속살해 혐의를 받는 40대 여성 A 씨를 오늘 구속 기소했습니다.A 씨는 지난달 22일 오전 8시 15분쯤 서울 강서구 우장산동에서 친어머니를 살해한 혐의를 받습니다.경찰은 A 씨의 자진 신고를 받고 출동해 오전 8시 40분쯤 사건이 발생한 주거지에서 그를 긴급 체포했습니다.A 씨는 경찰에 최초 신고할 당시 "새엄마한테 나쁜 짓을 했다"고 말한 것으로 전해졌습니다.그러나 경찰 조사 결과 두 사람은 친모녀 관계인 것으로 확인됐습니다.2012년쯤부터 약 14년간 정신질환으로 치료받아온 A 씨는 자신의 생일에 모친이 미역국을 끓여주자 독이 든 음식을 먹이려 한다는 망상에 빠져 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.공소청은 피해자 유가족에 대한 생계비와 심리상담, 주거비 지원 등 범죄 피해 회복을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)