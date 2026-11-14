"안 하면 죽어" 강제 결혼하더니…26살 김성우 '충격 실체'

[이웃 주민 : '살려주세요!' '살려주세요!' 그러니까..나는 부부가 싸우나..]
이른바 '장모 살인'으로 세상을 떠들썩하게 했던 26살 김성우의 실체가 공개돼 충격을 주고 있습니다.
김성우는 지난달 11일 서울의 한 주택가에서 일면식도 없는 여성에게 흉기를 휘두르고 피해 여성의 딸을 차에 태워 납치했습니다.
김성우의 흉기에 맞은 여성은 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 결국 1시간 만에 숨졌습니다.
[송파소방서 관계자 : 얼굴 쪽이랑 쇄골 있는 쪽이랑 막으려던 팔에는 관통상이 있었고 맥박이 약하고 혈압이 측정 안 되는 정도니까 중상이셨던 거죠 이미.]
지난해 5월, 대학생이었던 피해자의 딸은 3살 연상의 김성우와 연애를 시작했는데, 처음엔 다정다감한 듯했지만 줄곧 남자 문제를 의심하며 폭행을 일삼았다고 주장했습니다.
[피해 여성(피해자의 딸) : 손하고 발, 입 초록색 테이프로 다 묶고 칼을 들고 위협하면서 너 남자들 몇 명이나 만났냐 이러면서 만난 수대로 뺨 때릴 거다 이러면서 뺨 때리고..]
[피해 여성(피해자의 딸) : 혼인신고서를 어디서 가져왔는지 모르겠는데 저한테 그걸 다 쓰게 했어요. 엄마랑 (가족들) 다 알지도 못하는데 '너 이거 안 하면 죽여버리겠다' 울면서 썼는데..]
김성우는 여성이 잠든 사이 몰래 4천만 원 이상의 대출을 받기도 했는데, 그 빚을 갚으라며 강남 노래주점에 취직까지 시켰던 것으로 드러났습니다.
올해 8월 피해 여성은 김성우와 함께 살던 집을 나와 자취를 감췄는데, 김성우는 흥신소에 접촉해 여성의 소재지를 알아냈고, 흉기를 구입해 거주지를 찾아가 여성의 어머니를 살해했습니다.
[최이문 교수/경찰대 범죄심리학 : 무기를 산 시점도 몇 주 전이잖아요. 그다음에 잠복한 것도 몇 주씩이나 되잖아요, 그렇죠? 굉장히 계획적이고 포식적인 그런 공격성을 드러낸 거라고 저는 봅니다.]
현재 김성우는 보복살인과 보복감금, 스토킹처벌법 위반 혐의 등으로 재판에 넘겨진 상태입니다.
사건을 접한 누리꾼들은 "이건 아내도 장모도 아닌 스토킹 피해자들이다" "절대 용서하지 말고 사형해라" 등의 분노 섞인 반응을 보였습니다.
(기획 : 윤성식, 영상편집 : 김기현, 화면출처 : 그것이 알고싶다 1511회, 제작 : 디지털뉴스부)
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