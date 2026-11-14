"안 하면 죽어" 강제 결혼하더니…26살 김성우 '충격 실체'

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[으악! 으악! 살려주세요!][이웃 주민 : '살려주세요!' '살려주세요!' 그러니까..나는 부부가 싸우나..]이른바 '장모 살인'으로 세상을 떠들썩하게 했던 26살 김성우의 실체가 공개돼 충격을 주고 있습니다.김성우는 지난달 11일 서울의 한 주택가에서 일면식도 없는 여성에게 흉기를 휘두르고 피해 여성의 딸을 차에 태워 납치했습니다.김성우의 흉기에 맞은 여성은 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 결국 1시간 만에 숨졌습니다.[송파소방서 관계자 : 얼굴 쪽이랑 쇄골 있는 쪽이랑 막으려던 팔에는 관통상이 있었고 맥박이 약하고 혈압이 측정 안 되는 정도니까 중상이셨던 거죠 이미.]지난해 5월, 대학생이었던 피해자의 딸은 3살 연상의 김성우와 연애를 시작했는데, 처음엔 다정다감한 듯했지만 줄곧 남자 문제를 의심하며 폭행을 일삼았다고 주장했습니다.[피해 여성(피해자의 딸) : 손하고 발, 입 초록색 테이프로 다 묶고 칼을 들고 위협하면서 너 남자들 몇 명이나 만났냐 이러면서 만난 수대로 뺨 때릴 거다 이러면서 뺨 때리고..]김성우는 여성의 집에 무단침입해 성폭행하고 불법 촬영까지 했는데, 영상을 뿌리겠다고 협박하며 올해 2월 혼인 신고를 강요했고, 상견례도 없이 강제 결혼을 진행했습니다.[피해 여성(피해자의 딸) : 혼인신고서를 어디서 가져왔는지 모르겠는데 저한테 그걸 다 쓰게 했어요. 엄마랑 (가족들) 다 알지도 못하는데 '너 이거 안 하면 죽여버리겠다' 울면서 썼는데..]김성우는 여성이 잠든 사이 몰래 4천만 원 이상의 대출을 받기도 했는데, 그 빚을 갚으라며 강남 노래주점에 취직까지 시켰던 것으로 드러났습니다.올해 8월 피해 여성은 김성우와 함께 살던 집을 나와 자취를 감췄는데, 김성우는 흥신소에 접촉해 여성의 소재지를 알아냈고, 흉기를 구입해 거주지를 찾아가 여성의 어머니를 살해했습니다.[최이문 교수/경찰대 범죄심리학 : 무기를 산 시점도 몇 주 전이잖아요. 그다음에 잠복한 것도 몇 주씩이나 되잖아요, 그렇죠? 굉장히 계획적이고 포식적인 그런 공격성을 드러낸 거라고 저는 봅니다.]현재 김성우는 보복살인과 보복감금, 스토킹처벌법 위반 혐의 등으로 재판에 넘겨진 상태입니다.사건을 접한 누리꾼들은 "이건 아내도 장모도 아닌 스토킹 피해자들이다" "절대 용서하지 말고 사형해라" 등의 분노 섞인 반응을 보였습니다.(기획 : 윤성식, 영상편집 : 김기현, 화면출처 : 그것이 알고싶다 1511회, 제작 : 디지털뉴스부)