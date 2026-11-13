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[자막뉴스] '주가조작 145억 한탕' 8년 해외 도피…'범LG가' 구본현 구속

손형안 기자
작성 2026.11.13 15:30 조회수
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주가조작 수사를 피하기 위해 해외 도피 생활을 해오던 범 LG가 3세 구본현 씨가 국내로 송환됐습니다.

주가조작 혐의로 수사망이 좁혀 오자 해외로 도주한 지 8년 만입니다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 오늘(3일) 자본시장법 위반, 횡령·배임 등의 혐의를 받는 구 씨를 캄보디아에서 송환받아 지난 9일 체포했다고 밝혔습니다.

구 씨는 현재 구속 상태로 수사를 받고 있습니다.

구 씨는 2016년 2월부터 2017년 12월까지 코스닥 상장사를 무자본으로 인수한 뒤 허위로 호재성 공시를 띄우는 수법으로 주가를 올린 뒤 매도해 145억 원 상당의 부당이득을 취한 혐의를 받고 있습니다.

인수한 회사의 관계법인 현금 자산을 유흥비 등으로 이용하고 허위 자문계약으로 현금을 유용하는 등 46억 원을 횡령한 혐의도 받고 있습니다.

이뿐 아니라 구 씨는 관계법인 자금을 무담보 대여하거나 법인 자산인 주식을 관계법인에 임의로 담보로 제공해 123억 원을 빼돌린 것으로 조사됐습니다.

이 같은 혐의가 수사당국에 포착되자 구 씨는 검찰 수사 착수 전인 2018년 10월 네덜란드로 출국했습니다.

검찰은 구 씨의 소재가 파악되지 않자 2019년 5월 체포영장을 발부받아 인터폴(국제형사경찰기구) 적색수배를 요청했습니다.

구 씨는 8년 간의 도피 생활 끝에 지난 9월 캄보디아에서 현지 경찰에게 검거됐습니다.

11월 9일 국내로 송환됐고, 법원은 영장실질심사를 열고 그제(11일) 영장을 발부했습니다.

구자경 LG 명예회장의 조카인 구 씨는 2007년에도 신소재 전문기업을 인수하면서 주가를 조작해 부당이득 139억 원을 챙긴 혐의 등으로 2012년 대법원에서 징역 3년 형이 확정되기도 했습니다.

(취재 : 손형안, 영상편집 : 안준혁 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
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