[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 김우식 SBS 논설위원
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● '조작징계' 진실공방
한민수 / 더불어민주당 최고위원
"조작징계 의혹, 당 존립 위협하는 심각한 상황"
"증거 제출 시 장동혁 버티기 어려워"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"황경성·C 교수, 윤민우 위원장과 갈등"
"과도하고 부당한 징계·정치적 징계라고 생각"
"한동훈 '제명 처분·복당' 당위성에 집중해야"
"조작징계 증거 없을 경우 후폭풍 불 것"
김우식 / SBS 논설위원
"'조작징계' 구체적 증거 공개 안 된 상황"
"증거 확실하지 않다면 역풍 맞을 수도"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '스모킹 건' 없이…'조작 징계' 진실공방, 어디로?
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