뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[여담야담] '최민희 감찰' 놓고 충돌…'명청대전' 다시 오나?

유성재 기자
작성 2026.11.13 16:00 조회수
PIP 닫기
[SBS 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 김우식 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● "尹 탄핵 반대" 파장 ~ ● 감찰 지시에 '역공'

한민수 / 더불어민주당 최고위원
"美 민주당, 대중국 AI 반도체 규제 강화 움직임"
"친청 최고위원 기자회견, 계파 갈등으로 보지 말아야"
"김민석, 최소한의 정당방위…역지사지해야"
"최민희 윤리감찰 지시…과하고 지나쳐"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장 
"중국 스파이 연루 확인되면 AI 거품론 확산될 수도"
"최민희 감찰 지시 충분히 해야 할 일"
"민주, 정치적 부담 덜기 위해 신속 감찰"
"친청계 최고위원들, 이후 행보 주목"

김우식 / SBS 논설위원
"민주당 내부 소통 과정 문제 발생"

● 계파 충돌 확산?
한민수 / 더불어민주당 최고위원
"최민희 대통령에 충심 보여…특정 워딩으로 공격하는 듯"
"김민석, 당대표이기 때문에 통합에 노력해야"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"당내 계파 갈등, '헤어질 결심' 하는 것 아닌가"
"계파 갈등은 총선 공천 경쟁이 핵심"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유성재 기자 사진
유성재 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지