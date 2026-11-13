[여담야담] '최민희 감찰' 놓고 충돌…'명청대전' 다시 오나?

[SBS 뉴스브리핑]



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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 김우식 SBS 논설위원

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● "尹 탄핵 반대" 파장 ~ ● 감찰 지시에 '역공'



한민수 / 더불어민주당 최고위원

"美 민주당, 대중국 AI 반도체 규제 강화 움직임"

"친청 최고위원 기자회견, 계파 갈등으로 보지 말아야"

"김민석, 최소한의 정당방위…역지사지해야"

"최민희 윤리감찰 지시…과하고 지나쳐"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"중국 스파이 연루 확인되면 AI 거품론 확산될 수도"

"최민희 감찰 지시 충분히 해야 할 일"

"민주, 정치적 부담 덜기 위해 신속 감찰"

"친청계 최고위원들, 이후 행보 주목"



김우식 / SBS 논설위원

"민주당 내부 소통 과정 문제 발생"



● 계파 충돌 확산?

한민수 / 더불어민주당 최고위원

"최민희 대통령에 충심 보여…특정 워딩으로 공격하는 듯"

"김민석, 당대표이기 때문에 통합에 노력해야"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"당내 계파 갈등, '헤어질 결심' 하는 것 아닌가"

"계파 갈등은 총선 공천 경쟁이 핵심"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.