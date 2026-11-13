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'은행나무 독살' 의혹 부암동 환기미술관장 재물손괴로 송치

김규리 기자
작성 2026.11.13 14:41 조회수
'은행나무 독살' 의혹 부암동 환기미술관장 재물손괴로 송치
▲ 6월 29일 서울 종로경찰서 앞에서 부암동 주민과 서울환경연합 등 주최로 열린 '부암동 은행나무 독살, 환기미술관 경찰고발 및 생명살림선언 기자회견'에서 참가자들이 고발장과 손팻말을 들고 있다.

서울 종로구 부암동에서 100년 넘은 은행나무에 독극물을 주입해 훼손했다는 의혹을 받는 환기미술관장이 공소청에 넘겨졌습니다.

서울 종로경찰서는 지난 9일 박미정 환기미술관장과 미술관 직원, 용역업체 직원 등 3명을 재물손괴 혐의로 서울중앙지방공소청에 불구속 송치했다고 오늘(13일) 밝혔습니다.

이들은 올해 4월 22일 미술관 인근 은행나무에 제초제를 주입해 나무를 훼손한 혐의를 받습니다.

앞서 6월 29일 부암동 주민들과 서울환경연합은 박 관장을 재물손괴 등 혐의로 경찰에 고발했습니다.

이들은 CCTV 자료를 통해 4월 22일 오전 9시쯤 작업자 두 명이 환기미술관 담벼락 밖 은행나무에 드릴로 구멍을 뚫고 제초제를 주입하는 장면을 확인하고 미술관 측에 항의했으나, 이후 적절한 대처가 이뤄지지 않았다고 주장했습니다.

(사진=연합뉴스)
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