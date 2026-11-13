'은행나무 독살' 의혹 부암동 환기미술관장 재물손괴로 송치

▲ 6월 29일 서울 종로경찰서 앞에서 부암동 주민과 서울환경연합 등 주최로 열린 '부암동 은행나무 독살, 환기미술관 경찰고발 및 생명살림선언 기자회견'에서 참가자들이 고발장과 손팻말을 들고 있다.

서울 종로구 부암동에서 100년 넘은 은행나무에 독극물을 주입해 훼손했다는 의혹을 받는 환기미술관장이 공소청에 넘겨졌습니다.서울 종로경찰서는 지난 9일 박미정 환기미술관장과 미술관 직원, 용역업체 직원 등 3명을 재물손괴 혐의로 서울중앙지방공소청에 불구속 송치했다고 오늘(13일) 밝혔습니다.이들은 올해 4월 22일 미술관 인근 은행나무에 제초제를 주입해 나무를 훼손한 혐의를 받습니다.앞서 6월 29일 부암동 주민들과 서울환경연합은 박 관장을 재물손괴 등 혐의로 경찰에 고발했습니다.이들은 CCTV 자료를 통해 4월 22일 오전 9시쯤 작업자 두 명이 환기미술관 담벼락 밖 은행나무에 드릴로 구멍을 뚫고 제초제를 주입하는 장면을 확인하고 미술관 측에 항의했으나, 이후 적절한 대처가 이뤄지지 않았다고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)