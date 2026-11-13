'어벤져스5' 크리스 에반스X크리스 헴스워스X케빈 파이기, 그린카펫으로 팬과 만난다

영화 '어벤져스: 둠스데이'의 국내 개봉을 앞두고 내한하는 크리스 에반스, 크리스 헴스워스, 마블 스튜디오 사장 케빈 파이기가 오는 12월 8일(화) 내한 기념 그린카펫에 참여한다.



오는 12월 8일(화) 장충체육관에서 개최되는 이번 그린카펫 행사에는 '스티브 로저스' 역으로 돌아오는 크리스 에반스와 '토르' 역의 크리스 헴스워스, 그리고 마블 스튜디오의 사장 케빈 파이기가 모두 참석해 한국 팬들과 직접 만나는 특별한 시간을 가질 예정이다.



특히 크리스 에반스는 11년 만에 마블 작품으로 한국을 찾는 것은 물론, 크리스 헴스워스는 마블 작품으로는 첫 내한에 나서는 만큼 더욱 뜻깊은 만남이 될 것으로 기대를 모은다.



마블 코리아 공식 소셜 채널에서는 그린카펫 현장에 직접 참여할 수 있는 다양한 초청 이벤트를 진행한다. 먼저 오늘부터 오는 25일(수)까지 진행되는 '닥터 둠을 이기는 K-방법을 알려줘!' 이벤트는 모든 세계를 위협하는 빌런 '닥터 둠'을 물리칠 자신만의 기발한 한국식 방법을 자유롭게 제안하는 참여형 이벤트다. 이 밖에도 팬들을 위한 그린카펫 초청 이벤트가 순차적으로 공개될 예정이며 자세한 내용은 마블 코리아 공식 SNS에서 확인할 수 있다.



'어벤져스: 둠스데이'는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적 빌런 '닥터 둠'의 등장에 맞서, 서로 다른 세계의 히어로들이 집결해 '어벤져스' 사상 최대의 결전을 펼치는 압도적 스케일의 액션 블록버스터로, 2026년 12월 16일 극장 개봉 예정이다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)