[비디오머그] 신약 개발보다 짜릿하다? 대기업들이 바이오 생산 공장에 사활을 건 이유

신약 개발은 천문학적인 비용과 낮은 성공률을 감수해야 하는 '하이 리스크, 하이 리턴'의 대표 산업입니다. 그런데 최근 우리 기업들이 위탁개발생산(CDMO) 시장에 뛰어들고 있습니다. CDMO는 받은 레시피대로 생산만 하는 위탁생산(CMO)과 달리 개발 단계부터 고객사와 함께하기 때문에, 한번 손잡은 파트너를 쉽게 놓치지 않는 것이 강점입니다. 우리 기업들은 미국 현지 공장을 인수하는가 하면 국내에 대규모 생산 공장을 새로 세우며 글로벌 제약사들의 파트너 자리를 노리고 있습니다. 신약 개발만큼 '얼마나 빠르고 안정적으로 공급하느냐'가 중요해진 시대, 글로벌 바이오 생산 허브를 향한 한국 기업들의 도전을 영상에서 확인해보세요.



(취재 : 소환욱, 구성 : 이세미, 편집 : 류지수, 디자인 : 안준석·장지혜, 제작 : 지식콘텐츠IP부, 제작지원 : 롯데지주)