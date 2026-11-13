"가게 망하게 하겠다"…문신 드러내며 협박해 75만 원 뜯었다

▲ 미용실 염색 (위 사진은 기사내용과 관련이 없습니다.)

8월 28일 오후 1시쯤 전남광주 서구 쌍촌동 한 미용실에 30대 A 씨가 들어와 머리카락을 헤집으며 "여기서 염색한 뒤 이렇게 됐다"고 따져 물었습니다.A 씨의 두피 곳곳은 울긋불긋하게 붉어져 있었지만, 미용사들은 A 씨가 언제 염색했는지 기억하지 못했고 A 씨 역시 정확한 답을 내놓지 못했습니다.그렇지만 A 씨는 두피 트러블이 미용실 탓이라고 몰아붙이며 보상을 요구했습니다.30∼40분 동안 매장을 떠나지 않은 A 씨는 "SNS에 글을 올려 가게를 망하게 하겠다. 손해사정사가 준비한 서류가 많은데 접수되면 큰 돈을 물어내야 할 것이다"고 목소리를 높였습니다.문신이 새겨진 몸을 과시하며 위협적인 말을 이어가자 여성 직원과 손님들은 겁에 질렸고, 원장은 보상 절차를 밟아주겠다고 했습니다.A 씨는 "다음 날 출국해야 해서 시간이 없다"며 현금으로 달라고 재촉해 보상금 명목으로 6만 원을 받아냈습니다.다시 미용실을 찾아온 A 씨는 "생각해보니 그때 염색 말고 다른 시술도 받았다"며 추가 보상과 차비까지 요구했고, 원장은 4만 원을 더 송금했습니다.시술 내용이 하나둘 늘어나자 이를 수상하게 여긴 업주는 경찰에 신고했습니다.경찰은 비슷한 피해가 더 있을 것으로 보고 광주지역 미용협회에 피해 사실 확인을 요청했습니다.조사 결과 A 씨는 지난 3월부터 8월까지 광주지역 미용실 10곳을 찾아가 두피 등에 문제가 생겼다고 주장하며 모두 75만 원을 갈취한 것으로 드러났습니다.정작 A 씨는 피해 미용실들을 실제로 이용한 적조차 없었습니다.A 씨의 범행 대상은 미용실에만 머물지 않았습니다.여수 등 유명 음식점에서는 해당 업소에서 음식을 먹은 뒤 식중독에 걸렸다며 합의금을 요구한 정황이 확인됐습니다.식중독 피해를 본 것처럼 꾸미려고 쌍촌동 한 병원에 입원까지 한 A 씨는 경찰의 추적 끝에 병원 인근 마트 주차장에서 붙잡혔습니다.출소한 지 얼마 되지 않아 별다른 직업도 없던 A 씨는 경찰 조사에서 "이런 식으로 돈을 버는 영상을 SNS에서 보고 따라 했다"는 취지로 진술하며 범행을 인정했습니다.갈취한 돈은 모두 생활비에 쓰였습니다.광주 서부경찰서는 13일 A 씨를 공갈 혐의로 구속했으며, 드러나지 않은 추가 범행이 더 있을 것으로 보고 수사 중입니다.(사진=연합뉴스 TV 캡처, 연합뉴스)