집 팔아 '바다 위 영원한 집' 샀는데…승객 203명 버리고 튀었다 [스프]

⚡ 스프 핵심요약

승객 버리고 떠난 크루즈의 싱가포르 압류: 캄보디아 항구에 승객 203명을 강제 하선시킨 뒤 홀연히 떠났던 거주형 크루즈선 '오디세이호'가 싱가포르 법원 명령에 따라 전격 압류되었습니다.

출항 전부터 예고된 자금난과 연료비 대여 논란: 2024년 출항 전 4개월 지연 사태부터 운항 도중 승객들에게 연료비 명목의 자금 대여를 요청하고 인터넷·식사 질이 급락하는 등 파탄의 전조가 이미 뚜렷했습니다.

채권 변제 순위에 밀린 피해 승객들의 눈물: 현지 연료 공급업체의 50만 달러 채권 청구 등으로 선박이 압류되었으나, 객실 이용 권리의 계약 조건과 우선변제순위 문제로 인해 승객들이 수억 원대 분양가 및 대여금을 돌려받기는 불투명한 상황입니다.

떠나갑니다. 떠나고 있어요. 우리의 여인이자, 우리의 삶. 우리의 꿈, 그리고 우리의 희망인데 말이죠.

01. "자동차 한 대 값 = 세계 누비는 내 집"

02. 집이 주인을 두고 떠났다

매우 중요한 공지사항입니다. 안타깝게도 운영을 지속하는 데 필요한 연료를 확보하지 못했습니다. 모든 탑승객은 오늘 오후 2시까지 하선하셔야 합니다.

스티브 스컬니치 | 오디세이호 승객

어제(10월 27일) 배에서 쫓겨났어요. 크루즈 측에 자금이 바닥났거든요. 연료를 살 돈조차 없는 상황이라 모두 배에서 내리라는 통보를 받았습니다. 다음 항구로 이동하기 위해 자금을 마련하려 애쓰고 있지만 아무도 돈을 내지 않고 있습니다. 결국 배가 어디로도 움직일 수 없는 상황이 되자 우리를 내쫓은 것입니다.

이미지 확대하기

03. 붙잡힌 배, 내 돈도 돌려받을까?

04. 오디세이호의 '위기'..조짐은 있었다

폴 몬토야 | 오디세이호 승객

상황이 악화되기 몇 달 전, 선박 소유주 측이 다른 목적지로 계속 항해하기 위해 자금을 요구하기 시작했습니다. 아마 4월경이었을 텐데, 그때 처음으로 연료비 명목의 자금 대여를 요청해 왔습니다. 많은 이들이 이자를 포함해 원금을 돌려받을 수 있을 것이라 생각하고 돈을 보탰지만 이자 지급은 전혀 이루어지지 않았고, 우리는 그때 이미 문제가 생길 것임을 직감했습니다.

폴 몬토야 | 오디세이호 승객

싱가포르를 비롯한 다른 지역들에서는 운영을 지속하기 위해 거주자들에게 비용을 분담해 달라는 요청이 있었습니다. 약 3개월 전부터 인터넷 연결이 불안정해지기 시작했고 상태가 매우 좋지 않았습니다. 그러다 캄보디아에 도착했을 때는 인터넷을 전혀 사용할 수 없게 되었습니다. 음식의 질 또한 3개월 전부터 떨어지기 시작했는데 당시 우리는 해당 업체에 자금이 바닥나고 있다는 사실을 알 수 있었습니다.

Deep Dive Q&A

여기에 있었는데 하룻밤 사이 사라졌습니다. 오디세이호는 승객들을 캄보디아에 내려둔 채 홀연히 떠났습니다. 그런데 멀리 가지 못하고 싱가포르에서 압류됐습니다. '바다 위 영원한 집'을 약속했던 배가 어쩌다 여기까지 오게 된 걸까요? 배가 압류됐다면 승객들이 낸 돈은 돌려받을 수 있는 걸까요?'자동차 한 대 정도의 가격으로 전 세계를 항해하는 배 위에 나만의 집을 소유할 수 있습니다' 오디세이호의 운영사인 빌라 비 레지던스 창업자의 말입니다. '당신의 집으로 만들어 보세요' '바다 위 당신의 영원한 집' 회사는 이런 문구를 내세워 고객들을 모았습니다.오디세이호는 객실을 구매하거나 장기간 빌려 배에서 생활하며 여행하는 거주형 크루즈선이었습니다. 장기 거주용 객실 가격은 약 12만~44만 달러, 우리 돈으로 6억 원 가까이 됐습니다. 여기에 생활비는 별도로 부담해야 했습니다. 3년 반 동안 147개국 400곳이 넘는 목적지를 돌며 세계 일주를 하는 게 목표였습니다. 바다 위에서 세계 곳곳을 누비며 살아가는 삶에 매료된 승객들은 돈을 모아 크루즈 생활을 선택했습니다. 그리고 마침내 2024년 10월, 오디세이호는 북아일랜드 벨파스트를 출발해 첫 항해에 나섰습니다.하지만 '영원한 집'에는 조건이 있었습니다. 운영사 설명에 따르면, 객실 이용 권리는 구매 프로그램의 조건에 따라 '선박이 운항하는 동안' 제공되는 것이었습니다. 배가 계속 운항할 수 있느냐가 이 집에서의 생활을 좌우하는 조건이었던 겁니다.오디세이호는 현지 시간 지난달 23일 캄보디아 시아누크빌항에 입항했습니다. 그리고 나흘 뒤인 27일 승객들에게 갑작스럽게 '모두 내리세요'란 통보를 합니다.배에 타고 있던 승객 203명은 하루아침에 낯선 땅에서 갈 곳을 잃었습니다.운영사는 운영 중단의 원인으로 전쟁 이후 급등한 연료비를 꼽았습니다. '객실당 월 연료비가 약 1,800달러(약 240만 원) 정도에서 최근 아시아 일부 지역에서 약 6천~8천 달러(약 800만~1,070만 원) 수준까지 치솟았다'고 설명하며 '연료 소비를 줄이려 노력했지만 역부족이었다'고 밝혔습니다.쫓기듯 배에서 내린 승객들. 일부는 각자의 나라로 돌아갔지만 돌아갈 곳이 없는 승객들은 캄보디아에 남겨졌습니다. 캄보디아 관광부 대변인은 '11월 4일 기준 승객 약 98명이 시아누크빌, 캄폿, 깝, 시엠립, 프놈펜 등지에 분산되어 체류 중'이라며 '전담 지원팀을 구성해 남아 있는 승객들의 현지 체류 및 관광 활동을 돕고 있다'고 전했습니다. 배를 집으로 삼았던 사람들은 당장 머물 곳부터 앞으로 살아갈 계획까지 다시 마련해야 했습니다.지난 4일, 오디세이호는 승객 없이 캄보디아를 떠났습니다. 이후 향한 곳은 싱가포르였는데요. 그곳에서 '압류' 소식이 전해졌습니다. 싱가포르 해상 항만청은 성명을 통해 해당 선박은 '법원 명령에 따라 압류됐다'며 '선원들은 모두 건강한 상태고, 이들의 복지 등은 선박 채권자들이 관리하고 있고, 현재 선박엔 승객이 없다'고 밝혔습니다. 싱가포르 법원 기록엔 선박 압류를 담당한 법률 대리인으로 헬름스맨(Helmsman LLC)이 기재됐습니다. 다만 정확한 청구인 명의와 선박이 압류된 구체적인 이유는 공식적으로 공개되지 않았습니다.그렇다면 배를 팔아서 승객들에게 돈을 돌려주면 되는 걸까요? 문제는 그렇게 간단하지 않습니다. 선박 압류는 채권 청구와 관련해 배를 움직이지 못하도록 묶어두는 절차입니다. 선주가 담보를 제공해 압류를 풀 수도 있고, 법원 명령에 따라 배가 매각될 수도 있습니다. 하지만 배가 팔린다고 그 돈이 곧바로 승객들에게 돌아가는 건 아닙니다.외신에 따르면 운영사는 현지 공급 업체 한 곳에 약 50만 달러(약 7억 원)를 갚지 못한 걸로 전해졌는데요. 해당 채무는 연료 대금일 가능성이 제기되고 있습니다. 조건에 따라 매각 대금에서 돈을 돌려받을 가능성은 있지만 현재로선 보상을 확답하기 어렵다는 겁니다. 배를 붙잡았다는 사실과 승객들의 돈을 되찾는 일은 별개의 문제인 셈입니다.오디세이호의 위기는 운항을 시작하기 전부터 도사리고 있었습니다. 2024년 첫 출항을 앞두고 예상치 못한 선박 수리와 안전 인증 문제 등이 잇따르면서 출항은 약 4개월간 미뤄졌습니다. 운행 도중, 승객들에게 연료비 명목으로 돈을 빌려 달라는 요청까지 했습니다.승객들이 여행을 지속하기 위해 자금을 보탰지만 상황은 점점 더 악화된 듯 보입니다.장기 크루즈의 약속이 무너진 사례는 3년 전에도 있었습니다. 2023년 '라이프 앳 시 크루즈'는 3년간 세계를 여행하는 상품을 판매했는데 선박을 확보하지 못해 출항 자체가 취소됐습니다. 회사는 환불을 약속했지만, 집을 팔거나 세를 주고 여행을 준비했던 사람들은 생활 터전이 송두리째 흔들렸습니다.공교롭게도 빌라 비 창업자 페테르손은 출항 취소 전에 사업에서 빠졌다지만 이 라이프 앳 시의 전직 경영진이었습니다. 그땐 시작도 못했던 여행이었는데 이번엔 실제 항해하던 배가 운항을 멈췄습니다.오디세이호 승객들에게 남은 질문. 객실에 낸 돈은 얼마나 돌려받을 수 있는지, 추가로 빌려준 돈은 회수할 수 있는지, 그리고 배 위에서 이어가려 했던 삶을 어떻게 다시 시작할 것인지입니다. '영원한 집'이라는 화려한 약속 이후 압류된 배 앞에 그 질문이 남았습니다.A1. 운영사가 현지 공급 업체에 약 50만 달러(한화 약 7억 원) 규모의 대금(연료비 추정)을 지급하지 못해 채권자의 신청과 싱가포르 법원의 명령에 따라 선박이 강제 압류되었습니다. 선박 압류는 채권 회수를 위해 배의 이동을 법적으로 묶어두는 절차로, 향후 선주가 담보를 제공해 압류를 해제하지 못할 경우 법원 명령을 통해 선박이 강제 매각될 수 있습니다.A2. 크게 두 가지 이유 때문입니다. 첫째, 계약 조건상 승객의 객실 이용 권리는 '선박이 운항하는 동안'으로 제한되어 있어 운항 중단에 따른 반환 청구권이 법적으로 취약합니다. 둘째, 선박 매각 대금이 발생하더라도 항만 이용료, 선원 임금, 연료 공급 업체 등 선박 우선특권 및 상사 채권자들의 변제 순위가 일반 소비자(승객)보다 앞서기 때문에, 승객들이 지불한 분양 대금이나 추가로 빌려준 연료 대여금을 온전히 회수하기는 현실적으로 매우 어렵습니다.