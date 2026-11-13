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[자막뉴스] "아이 못 봤다" 우회전 SUV '쾅'…초록불 건너던 7살 초등생 참변

정다은 기자
작성 2026.11.13 16:09 조회수
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경기 김포에서 어린이보호구역 내 횡단보도를 건너던 초등학생을 치어 숨지게 한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

김포경찰서는 특정범죄가중처벌법상 어린이보호구역 치사 혐의로 40대 A씨를 체포해 조사하고 있습니다.

A씨는 어제(12일) 오후 3시 30분쯤 김포시 걸포동 스쿨존에서 SUV로 초등학생 7살 B군을 치어 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.

당시 A씨는 우회전하다가 보행자 신호에 횡단보도를 건너던 B군을 친 것으로 파악됐습니다.

B군은 당시 학교 수업을 마친 뒤 학원으로 가려다가 사고를 당한 것으로 파악됐습니다.

A씨는 경찰 조사에서 "B군을 제대로 보지 못했다"는 취지로 주장했습니다.

경찰은 A씨가 횡단보도 앞에서 신호를 위반한 채 정차하지 않은 데다 전방주시 의무를 이행하지 않은 것으로 보고 구체적인 경위를 조사하고 있습니다.

경찰은 "추가 조사를 거쳐 A씨의 구속영장을 신청할 예정"이라고 밝혔습니다.

(취재: 정다은, 영상편집: 이유진, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)
 
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