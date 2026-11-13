트럼프 "젠슨 황, 자리 지키기 위해 싸워라"…그를 감싸고 도는 이유는?

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)과 도널드 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 스파이 연루 의혹으로 퇴진한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에게 사임 직전까지 자리를 지키기 위해 계속 싸우라고 독려한 것으로 전해졌습니다.뉴욕타임스(NYT)는 12일(현지시간) 대화 내용을 전달받은 두 명의 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 지난 10일 젠슨 황에게 전화해 이같이 말했다고 보도했습니다.젠슨 황이 중국 정보기관에 포섭된 것으로 의심되는 앨리스 황과 부적절한 관계를 맺었다는 미국 정보당국의 판단이 나온 뒤에도 트럼프 대통령이 그를 계속 옹호한 것입니다.트럼프 대통령은 젠슨 황과 앨리스 황의 관계에 대해 지난해 말과 올해 봄 최소 두 차례 경고를 받았으나 아무런 조처를 하지 않았고, 지난 5월 중국 방문 땐 젠슨 황도 동행시켰습니다.최근 두 사람의 불륜 관계와 해당 여성의 중국 간첩 의혹이 외부에 드러났을 때도 트럼프 대통령은 젠슨 황을 공개적으로 치켜세우며 동정심을 표했습니다.이날 젠슨 황의 사임 소식이 전해진 뒤에는 소셜미디어 글을 통해 그를 "전설"로 칭했습니다.트럼프 대통령의 측근들은 젠슨 황의 사생활 문제에 대한 대통령의 반응이 국가 안보보다는 불륜 문제에 초점이 맞춰져 있었다고 전했습니다.앨리스 황의 존재가 국가에 위협이 될 수 있다는 주장을 일축했다는 것입니다.측근들은 트럼프 대통령이 젠슨 황을 감싸고 돈 것은 그에 대한 기대가 컸기 때문이라고 설명합니다.트럼프 대통령은 젠슨 황을 21세기를 규정할 기술 분야를 이끄는 현대판 헨리 포드(미국의 자동차 산업가)로, 엔비디아는 사실상 실패할 수 없는 기업으로 여겼다고 합니다.첫 임기 때 석탄·철강 산업 부흥을 약속했지만 해당 산업들이 과거의 위상을 되찾지 못한 상황에서 인공지능(AI)은 미국 제조업 재건을 이끌 새로운 기회였습니다.데이터센터 건설 붐과 이에 따른 막대한 전력 수요가 제조업 부흥과 경제 성장으로 이어져 침체 우려가 있는 미국 경제를 떠받칠 수 있다고 트럼프 대통령은 믿었다는 것입니다.이런 이유로 트럼프 대통령은 AI 기업 경영자들을 미국에서 가장 중요한 기업인으로 평가했고, 젠슨 황을 그중에서도 핵심 인물로 여겼다고 측근들은 전했습니다.젠슨 황 역시 이런 기대에 부응했습니다.그는 지난해 4월 미국에서 최대 5천억 달러(약 700조 원) 규모의 AI 인프라를 생산하겠다고 밝혔습니다.지난해 5월엔 트럼프의 중동 순방에 동행해 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)의 엔비디아 칩 구매 계약 발표를 뒷받침했습니다.7월 워싱턴DC에서 열린 'AI 경쟁 승리 서밋' 행사에서는 "다른 어떤 나라도 가질 수 없는 미국의 독특한 강점은 바로 트럼프 대통령"이라는 찬사도 쏟아냈습니다.젠슨 황은 전 세계가 중국 기술이 아닌 미국 기술을 기반으로 발전할 수 있도록 엔비디아가 칩을 가능한 한 널리 판매해야 한다고 트럼프를 설득했습니다.이에 트럼프는 국가 안보 위협에 대한 대중국 강경파들의 경고에도 불구하고 엔비디아가 중국에 특정 모델의 칩을 판매할 수 있게 허용했습니다.트럼프 행정부 내에선 젠슨 황이 대통령에게 얼마나 큰 영향력을 행사하는지 놀랍다는 반응이 나왔습니다.트럼프 대통령은 전통적인 대중 강경파와는 원래 거리가 멀었다고 NYT는 지적했습니다.무역 문제를 공격적으로 비판하면서도 장기적인 무역 전쟁보다 시진핑 중국 국가주석과의 합의를 선호했고, 중국의 인권 문제에도 대체로 관심 두지 않았다는 것입니다.트럼프 대통령은 사적으로 미국이 타이완을 위해 전쟁을 해야 할 이유가 무엇인지 의문을 제기하기도 했다고 측근들은 전했습니다.그는 타이완을 경시하는 태도를 드러내기 위해 골프장에서 점심 손님들에게 티스푼을 들어 보이며 "이게 타이완"이라고 말한 적도 있다고 NYT는 보도했습니다.(사진=게티이미지)