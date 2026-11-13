대법원 "보강증거 없이 자백만으로 유죄 안돼"…대마 흡연 사건 파기환송

▲ 대법원 전경

대마 흡연 시점을 착각해 법정에서 자백했다고 주장하는 피고인에 대해 대법원이 다른 증거가 없다면 유죄를 선고할 수 없다고 판단했습니다.대법원 1부(신숙희 대법관)는 특정범죄가중법상 향정 등 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 3년 6개월을 선고한 원심을 깨고 사건을 서울고법에 돌려보냈습니다.음반제작사 대표인 A 씨는 2023∼2024년 엑스터시와 대마를 사들이고, 직원·소속 가수 등을 통해 대마를 판매하거나 함께 흡연했다는 등의 혐의로 함께 재판에 넘겨졌습니다.1심은 공소사실에 기재된 일부 혐의를 유죄로 인정해 A씨에게 징역 3년 6개월, 나머지 피고인들에게도 범행 정도에 따라 징역형 실형 또는 집행유예와 추징을 선고했습니다.A 씨를 제외한 나머지 피고인들은 1·2심에서 형이 확정됐습니다.A 씨의 2·3심에서 쟁점이 된 건 2024년 4월 공범들과 대마 흡연 혐의였습니다.A 씨와 나머지 피고인 2명은 1심 법정에서 해당 공소사실을 자백해 유죄가 인정됐습니다.그러나 A 씨는 항소하면서 "공소사실은 2023년 4월 대마 흡연 시점을 2024년 4월로 잘못 적은 것이고, 우리도 2023년 4월 범행으로 기소된 것으로 착오해 자백했다"고 주장했습니다.기재된 공소사실과 같이 2024년 4월 대마를 흡연한 사실은 없다는 것입니다.그러나 2심은 "자백의 임의성을 의심할 만한 사정이 없다"며 유죄 판단을 유지했습니다.대법원 판단은 달랐습니다.A 씨의 혐의를 유죄로 판단한 것은 잘못이란 취지입니다.대법원은 "보강증거 없이 피고인의 자백만을 근거로 공소사실을 유죄로 판단한 경우에는 그 자체로 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다"는 법리를 재확인했습니다.피고인의 자백이 불이익한 유일의 증거인 때에는 유죄의 증거로 하지 못한다는 형사소송법에 따라서입니다.A 씨 1심 판결이 증거로 적시한 피의자신문조서에 따르면 '2023년 4월 대마 흡연' 범행에 관해서만 신문이 이뤄졌고, 신문 날짜도 모두 2024년 4월 이전이었습니다.소변·모발 마약류 감정서도 모두 2024년 4월 이전 작성된 것이었습니다.대법원은 "피고인의 1심 자백을 보강하는 증거인 공동피고인의 자백 진술은 수사기관 진술 내용, 시기, 감정서 작성 시기 등에 비춰 '2023년 4월' 대마 흡연에 관한 진술일 가능성을 배제하기 어렵다"며 A 씨 자백을 보강할 정도의 증명력을 갖지 못한다고 봤습니다.A 씨의 1심 자백은 그에게 불이익한 유일한 증거여서 유죄 증거로 사용할 수 없고, 나머지 증거들만으로는 '2024년 4월' 대마를 흡연했다는 공소사실이 증명되지 않는다고 판단했습니다.대법원은 A 씨의 해당 범행과 나머지 범행이 경합범 관계에 있어 1심에서 하나의 형이 선고된 만큼 해당 유죄 부분을 전부 파기하고 다시 사건을 심리·판단하도록 했습니다.(사진=연합뉴스)