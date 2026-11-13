"최민희, 정당한 취재활동 매도"…'하이에나 떼' 발언 책임론

▲ 최민희 의원

국회 영상기자단이 최민희 민주당 의원의 이른바 '하이에나떼들' 발언과 관련해 "정당한 취재활동이 매도당한 현실 앞에서 분노를 넘어 자괴감을 느낀다"는 성명서를 발표했습니다.영상기자단은 "정치권 내부 갈등은 정치인의 발언과 행동에서 비롯되는 것인데, 최 의원은 갈등의 책임을 언론에게 전가하고 있다"고 비판했습니다.그동안 최 의원이 언론 자유와 언론 개혁을 주장해 왔던 사실도 꼬집었습니다.영상기자단은 "언론의 자유는 자신에게 우호적 언론에만 허용되는 것이 아니"라며 "당내 미디어공공성 강화 FT를 이끄는 책임자로서 어떤 언론의 모습을 지향하느냐"고 반문했습니다.영상기자단은 "기자들은 특정 정당이나 정치인에 편에 서서 일하지 않고, 특별한 대우나 호의도 바라지 않는다"며 "정당한 취재 활동에 대한 존중을 바랄 뿐"이라고 강조했습니다.이어 카메라를 향한 조롱과 멸시에 침묵하지 않겠다고 경고했습니다.앞서 최민희 의원은 지지자들이 참여한 비공개 단체대화방에 지난 5일 의원 총회를 취재 중인 영상·사진기자들 사진을 올린 뒤 "하이에나 떼들", "이간 영상 찍으려 저러고 있다"는 글을 연이어 게재했습니다.뒤늦게 해당 글이 유포되면서 최 의원은 기자회견을 열고 공개 사과했지만, 파장은 계속되고 있습니다.국민의힘은 "최민희 의원의 언론 혐오는 고질병이고, 대화방 글을 퍼 나르는 사람을 상대로 분풀이성 발언을 하고 나서야 사과문을 올렸다"며 "진심어린 사과가 아니"라고 비판했습니다.진보당은 "최민희 의원의 왜곡된 언론 대응은 이번이 처음이 아니"라며 "왜곡된 언론관과 부적절한 태도를 깊이 돌아보라"고 밝혔습니다.