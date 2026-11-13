한국 정부, 사도광산 조선인 희생자 추도식 3년째 별도 개최

▲ 이혁 주일 한국대사가 13일 일본 니가타현 사도섬에서 열린 강제동원 한국인 희생자 추도식에서 발언하고 있다.

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▲ 13일 일본 니가타현 사도섬에서 열린 강제동원 한국인 희생자 추도식에서 유족 대표가 발언하고 있다.

한국 정부가 13일 일본 니가타현 사도섬에서 사도광산 강제노역 조선인 희생자를 위한 별도 추도식을 3년 연속으로 열었습니다.일본 측이 2024년 사도광산을 유네스코 세계유산으로 등재할 때 한일 양국은 매년 현지에서 추도식을 열기로 합의했으나, 일본 당국이 조선인 강제 노동을 인정하지 않는 모습을 보임에 따라 올해까지 3년째 한국 정부는 일본과 별도 추도식을 개최했습니다.추도식은 이날 오전 사도섬의 한 호텔 행사장에서 한국 유족 9명과 이혁 주일 한국대사 등이 참석한 가운데 열렸습니다.이혁 대사는 추도사를 통해 "이곳 사도섬에는 일제강점기 조선총독부의 관여하에 모집, 관 알선 및 징용 등의 방식으로 자신의 의사에 반해 동원돼 강제로 노역했던 많은 한국인 노동자분들이 있었다"며 "혹독한 노동과 열악한 생활을 견뎌야 했던 고인들의 고난과 슬픔을 기억하며 진심 어린 추모의 뜻을 전한다"고 말했습니다.이어 "오늘 이 자리에서 과거의 아픔을 되새기고 추모의 뜻을 나누는 것은 이러한 공감과 치유의 마음을 더욱 깊게 하고, 세계유산으로서의 사도 광산이 전체 역사를 모두가 온전히 이해할 기회가 될 것"이라고 부연했습니다.이 대사는 "앞으로 한일 양국이 고통과 아픔의 역사를 함께 기억하며 협력과 연대의 밝은 미래를 향해 나아가기를 바란다"고 강조했습니다.유족 대표인 최재식 씨는 "아버지께서는 20세도 되지 않은 청춘의 시기에 이곳 사도 광산의 깊고 어두운 갱도로 끌려가셨다"며 "아버지께서 돌아가시고 난 한참 뒤에야 그 암흑 같던 고난의 흔적을 알게 됐다"고 회고했습니다.이어 "아버지는 생전 누구보다 강직하고 불의를 참지 못하시는 분이었다. 강제징용 기억은 아버지께서 차마 꺼내어보실 수 없는 아픈 상처였을 것"이라면서 "삼켜야 했던 분노와 눈물이 가슴 깊이 전해져와 목이 메어온다"고 말했습니다.그는 사도광산 강제징용에 대해 "아버지 한 개인의 아픔이 아니라 우리 전체가 짊어져야 할 상처"라며 "우리가 진실의 마중물이 돼 아버지와 징용 피해자들의 이름을 한 분 한 분 불러드려야 한다"고 고인들을 애도했습니다.추도식 이후 유족들과 한국 정부 관계자들은 사도광산 기숙사터 등을 방문해 추모 행사를 가졌습니다.한국 정부는 올해까지 3년 연속 일본 측이 주관한 추도 행사에 불참했습니다.일본 측은 지난 9월 12일 사도광산 추도식을 열었으나 올해도 조선인 강제 노동에 대한 언급은 없었습니다.일본 언론에 따르면 당시 하마모토 유키야 외무성 국제문화교류심의관(국장급)은 추도사에서 "한반도 출신 노동자들이 전쟁 중 갱내라는 위험하고 가혹한 환경 속에서 고된 노동에 종사했다"고 말했습니다.그는 이어 "안타깝게도 이곳에서 목숨을 잃은 분들도 있다"며 애도를 표했지만, 재작년이나 작년과 대동소이한 추도 내용만 담았고, 조선인 노동의 강제성에 대해서는 전혀 언급하지 않았습니다.이 대사는 추도식 후 취재진과 만난 자리에서 "별도 추도식을 진행하게 된 점이 안타깝다"고 말했습니다.그러면서 "이번 추도식이 결코 의미 없는 것이 아니라 오히려 한일 양국이 과거를 진지하게 마주하고 동시에 미래를 향해 함께 발전해 가는 과정 중 하나가 되기를 바란다"고 강조했습니다.추도식 공동 개최 관련 노력과 관련해서는 "한국과 일본 정부 사이에서 공동 개최를 위해 여러 가지를 시도해 온 것은 사실이지만 아직도 부족한 점이 많다"며 "인식 차이가 여전히 남아있어서 이런 형태가 됐다"라고도 설명했습니다.한일 셔틀 외교 등 양국 관계와 관련해서 이 대사는 "양국 정부와 국민이 진정한 의미의 과거를 직시하면서 함께 엄중한 지역적·세계적 전략 환경 속에서 더 나은 환경을 조성할 수 있도록 해야 한다"며 "과거에 관한 인식이나 자세의 간극이 점점 좁혀진다면 더욱 좋은 관계로 발전할 수 있다고 생각한다"고 답했습니다.이날 추도식에는 일본 정부나 지자체 관계자의 모습은 보이지 않았습니다.다만 니가타현 현지 매체 취재진은 이 대사에게 공동 개최 무산 배경을 질문하는 등 큰 관심을 보였습니다.(사진=연합뉴스)