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한수원 "체코 원전 사업, 일정대로…내년 4월 건설허가 신청"

박세용 기자
작성 2026.11.13 14:05 조회수
한수원 "체코 원전 사업, 일정대로…내년 4월 건설허가 신청"
▲ 한수원, 두코바니 원전 발주사와 사업 합동 점검회의

한국수력원자력은 체코 두코바니 원전 시공사 재선정에도 전체 사업 일정에는 차질이 없을 것이라고 밝혔습니다.

또 내년 4월 건설허가 신청과 2029년 11월 착공을 계획대로 추진하고 있다고 한수원은 설명했습니다.

한수원은 서울에서 어제까지 체코 두코바니Ⅱ 원자력발전사(EDU Ⅱ)와 두코바니 원전 사업 합동 점검회의를 열고 주요 사업 일정이 계획대로 추진되고 있음을 확인했다고 전했습니다.

회의에는 두코바니 원전 사업 발주사인 EDU Ⅱ의 페트르 자보드스키 사장 등 관계자 30여 명과 '팀코리아' 관계자 70여 명이 참석해 사업 공정과 사업관리, 인허가, 설계 등 분야별 추진 현황을 점검했습니다.

한수원은 지난달 대우건설·두산에너빌리티 컨소시엄과의 원전 시공 계약 협상 종료를 선언한 바 있습니다.

입찰을 거쳐 내년 7월까지 새로운 시공사를 선정할 계획이지만, 전체 사업 일정에는 차질이 없을 것이라는 게 한수원의 설명입니다.

(사진=한국수력원자력 제공, 연합뉴스)
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