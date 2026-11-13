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정부 "구글, 고정밀 지도 좌표 제거·영상 보안 처리 이행"

박세용 기자
작성 2026.11.13 13:58 조회수
정부 "구글, 고정밀 지도 좌표 제거·영상 보안 처리 이행"
▲ 구글

정부는 국내 고정밀 지도 국외 반출 허가 당시 부과한 보안 조건을 구글이 이행한 것으로 확인했다고 밝혔습니다.

국토교통부는 오늘(13일) 오전 관계 부처와 회의를 열고 구글의 1대 5천 축척 지도 국외 반출 허가에 따른 보안조건 이행 여부를 점검했다고 밝혔습니다.

구글은 지난해 2월 국내 고정밀 지도 국외 반출을 신청했습니다.

정부는 올해 2월 27일 좌표 표시 제한, 영상 보안처리, 데이터 가공, 보안사고 대응 체계 구축 등을 조건으로 반출을 허가한 바 있습니다.

구글은 지난 4일 보안조건 이행 결과를 담은 최종 보고서를 제출했는데, 정부는 구글맵과 구글어스의 글로벌 인터넷·모바일 서비스에서 대한민국 영토의 경·위도 좌표 표시 제거와 노출 제한 조치가 모두 이행됐음을 확인했습니다.

구글은 이를 위해 대한민국 영토에 적용되는 전용 제어 시스템을 개발하고, 애플리케이션 업데이트 과정에서 좌표 노출이 감지되면 배포를 차단하는 체계를 구축했습니다.

구글은 또 지난 8월 31일 국토지리정보원이 보안처리한 영상을 국내 제휴기업을 통해 공급받는 계약을 체결했습니다.

구글은 해당 영상을 제공받는 즉시 기존 지도 서비스 영상을 교체해야 합니다.

군사·보안시설의 위치와 면적 등은 보안정보에 해당하므로 정부는 관련 정보를 구글에 직접 제공하지 않고 보안처리가 된 영상을 국내 제휴기업을 통해 공급하기로 했습니다.

구글은 이를 수정 없이 그대로 탑재해야 합니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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