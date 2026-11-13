"오늘 주문했어요" 다음 주 수능 '비상'…국무총리도 나섰다

인공지능, AI 안경을 활용한 일부 부정 시험 의심 사례가 나오고 있는 가운데, 다음 주 목요일로 예정된 대학수학능력시험 관리에도 비상이 걸렸습니다.



시험의 공정성을 해치는 범죄 행위가 분명한데도, 시험에 사용할 목적으로 AI 안경 구매를 묻는 관련 게시글이 잇따라 올라오는 등 논란이 커지고 있는 겁니다.



오늘(13일) 한 인터넷 사이트엔 "오늘 안경 주문하면 수능 전까지 도착 가능할까요?" 라는 글이 올라 입길에 올랐습니다.



누리꾼들의 반응은 대개 글쓴이를 비판하고 있습니다.



이와 함께 임박한 수능 관리가 걱정된다는 취지의 댓글도 이어졌습니다.



앞서 교육부는 스마트 기기 부정사용 적발과 관련한 별도의 감독 인원을 현장에 배치하고, 부정행위에 대해선 형사처벌까지 이뤄질 수 있도록 법적 대응을 적극 추진할 예정이라고 대책을 내놨습니다.



아울러, AI 기능이 탑재된 기기는 원천적으로 시험장 반입이 금지되며 수험생은 감독관의 확인에 협조해야 한다고도 덧붙였습니다.



들불처럼 번지는 논란에 한성숙 국무총리도 오늘 입장을 냈습니다.



한 총리는 "최근 AI 스마트안경을 이용한 시험 부정행위에 대한 국민 여러분의 우려를 엄중히 받아들이고 있다"며 이는 공정성을 해치는 중대한 문제라고 규정했습니다.



수능 관리도 강조했습니다.



"부정행위가 적발되면 엄정하게 대응할 것"이라고 말했고, "최근 의혹이 제기된 사례는 수사의뢰를 포함해 철저히 조사하여 의혹 해소에 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.



한 총리가 언급한 최근 의혹은 올해 제63회 세무사 시험과 관련해 수석 합격자의 AI 안경 사용 의혹을 말하는 것으로 풀이됩니다.



한 총리는 또 "국가시험 관리 체계 전반을 점검해 스마트기기를 악용한 부정행위가 완전히 근절될 수 있도록 범정부 대책을 조속히 마련하겠다"고도 강조했습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 이의선, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)