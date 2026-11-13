7호선 청라연장선 개통 지연…"필요 조치 적극 이행"

<앵커>



서울 7호선 청라국제도시 연장 사업의 공사 지연으로 주민들의 우려가 커지고 있습니다. 인천시가 공정 정상화를 위해서 시공사와 지역 정치권을 한자리에 모아 대책 마련에 나섰습니다.



윤영현 기자입니다.



<기자>



서울 7호선 청라국제도시 연장사업의 공사 지연이 장기화하는 가운데, 인천시가 공정 정상화를 위한 대응에 나섰습니다.



지난 2022년 2월 착공한 청라 연장선은 현재 7호선 종점인 석남역에서, 공항철도 청라국제도시역까지 10.7km 구간을 연결하는 사업입니다.



하지만 지장물 이설 지연과 민원 처리, 지반 침하 등 각종 문제가 잇따르면서 공사 기간이 당초 예상보다 2년 이상 늘어났습니다.



인천시는 1단계 구간의 개통 시점을 2029년 하반기, 2단계 개통은 2033년 상반기로 예상하고 있습니다.



공사 지연 우려가 커지자 인천시와 지역 국회의원, 건설사업관리단과 시공사 관계자들이 한자리에 모여 공정 만회 대책을 논의했습니다.



[박찬대/인천시장 : 병행 시공, 작업시간 확대 등 개통 시기를 앞당길 방안을 찾아서 현장에 적용하고 전동차는 대폐차를 개조해서 투입하는 방안도 추진하고 있습니다.]



박 시장은 특히 "각 시공사는 현장에 국한된 대응에서 벗어나 총역량을 결집해 필요한 지원과 조치를 적극적으로 이행해 달라"고 당부했습니다.



지역 정치권에서는 사업 지연의 원인을 둘러싸고 강도 높은 비판도 나왔습니다.



[이용우/국회의원 (인천 서구을) : 공사, 감리, 공정률 보고와 관리, 행정 전반에 걸친 난맥상이 빚어낸 참극이라고 평가하고요.]



인천시는 앞으로 시공사별 공정 진행 상황을 지속적으로 점검하고 관계 기관과 협력해 공사 정상화에 속도를 낼 방침입니다.



다만 공사 지연을 만회할 구체적인 실행 방안은 여전히 뚜렷하지 않아, 이번 대책이 실질적인 공정 회복으로 이어질 수 있을지는 미지수입니다.



(영상취재 : 임동국)