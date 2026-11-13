김민석, 최민희 감찰 지시…최고위원 3인 반발

<앵커>



김민석 민주당 대표가 잇단 언행 논란을 빚은 최민희 최고위원에 대해 감찰조사를 지시했습니다. 친정청래계인 최민희, 한민수, 이성윤 최고위원은 오늘(13일) 별도 기자회견을 열어서 김 대표의 당 운영이 불공정하다며 반발했습니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



민주당은 어젯밤 최민희 최고위원의 언행 논란에 대한 김민석 대표의 윤리감찰 지시 사실을 알렸습니다.



사실관계와 경위를 확인하고, 당헌·당규 및 윤리규범 위반 여부를 살펴보겠다는 겁니다.



최 최고위원은 국회 사진·영상 취재진을 '하이에나 떼'라고 표현해 사과한 데 이어, 이재명 대통령의 탄핵 관련 입장을 전한 내용으로 다시 논란이 됐습니다.



지난달 비공개 당원 간담회에서 이 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했고, 하야하는 쪽으로 해보자는 입장이었다고 말했다는 보도가 나온 겁니다.



청와대가 사실무근이라며 강한 유감을 표명한 지 약 40분 뒤, 감찰 지시가 발표됐습니다.



최 최고위원은 오늘 한덕수 전 총리 탄핵에 관한 이야기를 하다 잘못 말한 것 같다고 해명했습니다.



[최민희/민주당 최고위원 : 2024년 12월 3일 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장하셨고 관철시키셨습니다. 이것이 팩트입니다.]



그러면서도 감찰 지시에 대해서는 사전에 경위를 묻는 전화 한 통 없었다고 말했습니다.



이어 같은 친정청래계인 한민수·이성윤 최고위원과 당 쇄신을 촉구하는 회견을 열고, 김 대표의 당 운영이 불공정하다고 비판했습니다.



[한민수/민주당 최고위원 : (최민희 최고위원) 윤리 감찰 지시는 명백히 여론의 방향을 돌려보기 위한 악의적인 프레임 전환 시도에 불과하다. 지금 윤리 감찰을 할 대상은 김민석 대표입니다.]



같은 시각 열린 민주당 최고위원회의에서는 회의에 불참하고 별도 기자회견에 나선 세 명의 최고위원을 향해 당의 분열을 드러내는 행동이라는 비판이 나왔습니다.



(영상편집 : 이승희)