이 대통령 "자본시장 정상화 목표 확고"

<앵커>



이재명 대통령이 자본시장 정상화에 대한 정부 의지가 시험대에 올랐지만 시장을 정상화하겠다는 목표는 확고하다고 밝혔습니다. 최근 주식시장에 대한 불안이 커지는 상황에서 자본시장 개혁 의지를 다시 강조한 것으로 풀이됩니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



여의도 한국거래소에서 열린 자본시장 정책 간담회에 참석한 이재명 대통령, 최근 주식 시장이 많이 냉각되고 자본시장 개혁에 대한 정부의 의지가 다시 한번 시험대에 올랐다고 진단하면서 이렇게 말했습니다.



[이재명 대통령 : 자본시장 정상화는 우리 정부의 확고한 정책 방향이고 의지입니다. 이건 의심할 여지가 없죠. 우리 정부가 반드시 해야 하고 또 충분히 할 수 있는 일이라고 생각합니다.]



이 대통령은 "우리 기업의 기술력과 산업 경쟁력, 국민들의 기초 역량은 세계적 수준인 게 명확하다"면서 우리 주식시장이 저평가받는 건 매우 불합리한 비정상이고 이를 정상화는 건 정부의 핵심 과제라고 강조했습니다.



이 대통령은 또 자본시장의 핵심 키워드는 "신뢰"라면서 주가조작, 정부 정책의 일관성, 지정학적 위기 등에 대한 걱정을 해결해 신뢰를 회복하는 게 핵심이라고 진단했습니다.



관련 제도 개선, 주가 조작 등 불공정 행위에 대한 범정부 차원의 엄정 대응 등을 언급하며 신뢰 개선도 약속했습니다.



[이재명 대통령 : 중수청에도 각별히 금융시장, 자본시장 불공정 행위에 대해서 엄정 단속하라고 별도 지시도 해놓은 상태입니다.]



간담회에서는 주주 중심 경영 확산과 기업가치 제고, 벤처투자 생태계와 코스닥 시장 재설계, 증시 장기수요 확충방안 등 주제로 한 전문가 발제와 자유토론도 이어졌습니다.



(영상취재 : 정상보·하 륭, 영상편집 : 장현기)