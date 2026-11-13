'10대 살해' 50대 남성 영장심사 출석 거부

<앵커>



서울 성북구에서 10대 여성을 살해한 혐의로 체포된 50대 남성에게 구속영장이 청구됐습니다. 당초 오늘(13일) 오전 영장실질심사가 열릴 예정이었지만 피의자가 출석을 거부해 서면으로 진행하기로 했습니다.



이호건 기자의 보도입니다.



<기자>



서울 성북구에서 10대 여성을 살해한 혐의로 체포된 50대 피의자 A 씨에게 구속영장이 청구됐습니다.



A 씨에 대한 영장실질심사는 당초 오늘 오전 서울 북부지법에서 열릴 예정이었지만, A 씨가 출석을 거부해 서면심사로 대체하기로 한 거로 전해졌습니다.



50대 피의자 A 씨는 여전히 진술을 거부하고 있습니다.



하지만 범행 전후 행적은 조금씩 드러나고 있습니다.



A 씨는 사건 전날 흉기와 번개탄을 구입했고, 공유 숙박업소 앞에서 피해자와 만나 함께 숙소로 들어간 3시간 뒤에 혼자 나와 근처에 흉기와 부서진 휴대전화를 버린 거로 조사됐습니다.



계획 범행이 의심되는 대목입니다.



[(계획범죄 정황 확인된 거 있습니까?) …….]



여전히 범행동기는 오리무중인데 경찰은 다른 별건 범죄와의 연관성을 들여다보고 있습니다.



경찰은 앞서 피의자와 사실혼 관계였던 20대 여성을 피해자에게 성매매와 절도를 지시한 혐의로 수사하면서 지난 8일 구속영장을 신청했고, 공소청은 범행 당일 오전 해당 여성과 영장 청구 전 면담을 진행할 예정이었던 것으로 파악됐습니다.



영장 청구 직전 사건이 발생한 만큼, 경찰은 사실혼 관계였던 여성을 보호하려고 A 씨가 범행 사정을 알고 있는 피해자를 살해했을 가능성을 배제하지 않고 있습니다.



피해자는 쉼터에서 보호받던 '위기 청소년'으로, 최근 돌연 사라져 쉼터 측이 실종신고를 한 사실도 뒤늦게 확인됐습니다.