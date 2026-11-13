코이카 신임 이사장에 오현주 전 국가안보실 제3차장

▲ 오현주 신임 코이카 이사장
한국국제협력단(KOICA·코이카) 신임 이사장에 오현주 전 국가안보실 제3차장을 오는 16일 임명할 예정이라고 외교부가 13일 밝혔습니다.
코이카는 정부 대외무상원조를 전담하는 외교부 산하기관입니다.
오 신임 이사장은 고려대 서문학과를 졸업하고 제28회 외무고시에 합격해 개발협력국장, 주유엔차석대사 등을 역임하며 개발협력과 다자외교 분야 경력을 쌓아왔습니다.
2023년 1월 한국 최초의 여성 주교황청대사를 지냈고 지난해 6월 국가안보실 제3차장으로 발탁됐습니다.
외교부는 오 신임 이사장이 "'보편적 가치와 상생의 국익을 추구하는 선도적 글로벌 개발협력기관'이라는 코이카의 비전을 적극 구현해 나가는 한편 대한민국 무상원조 통합 플랫폼으로서의 코이카 역할을 확립하고 발전시켜나갈 것"으로 기대했습니다.
코이카 이사장의 임기는 3년으로 공모 및 임원추천위원회 심사 등의 절차를 거쳐 선발되며, 임기 만료 후에는 1년 단위로 연임될 수 있습니다.
(사진=외교부 제공, 연합뉴스)
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