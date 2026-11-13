조현, 중국의 APEC 북 초청 가능성에 "별로 크지 않은 듯"

▲ 조현 외교부 장관과 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 지난 8월 19일 서울 종로구 정부서울청사 외교부에서 열린 한중 외교장관 회담에서 악수하며 기념 촬영을 하고 있다.

한중 외교장관회담을 위해 중국을 방문하는 조현 외교부 장관은 북한의 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등장 가능성이 크지는 않다고 봤습니다.조 장관은 13일 김포국제공항 출국길에 취재진과 만나 중국이 북한과 미국 간 회담을 중재할 가능성 및 중국의 중재 의지에 대해 "있지만, 얼마나 있느냐. 적극적으로 이번 APEC에 초청해서 할 것이냐 그런 것은 별로 크지는 않은 것 같은데 아직은 잘 모르겠다"고 말했습니다.그동안 일각에선 APEC을 계기로 북한 국무위원장 김정은이 중국을 방문, APEC 장소인 선전이나 베이징 등지에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 전격 회동할 수 있다는 관측을 제기해왔습니다.조 장관은 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 만나 "한중 관계 전반, 특히 APEC 회담을 앞두고 한중 간에 조율해야 할 일, 북한과의 문제, 북미회담 가능성도 있기 때문에 이런 것에 관해 포괄적으로 논의할 예정"이라고 의제를 설명했습니다.APEC 계기 중국과의 한중 정상회담 가능성을 조율하는 한편 한반도 현안은 물론, APEC 계기 혹은 APEC을 전후로 한 북미 접촉 가능성까지 폭넓게 다룰 것이라는 취지로 풀이됩니다.조 장관은 이날부터 이틀간 중국을 방문하며, 이날 오후 왕이 부장과 회담 및 만찬을 가질 예정입니다.조 장관과 왕 부장은 지난해 9월 이재명 정부 첫 한중 외교장관회담을 가졌고 지난 8월 서울에서 두 번째로 회담한 바 있습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)