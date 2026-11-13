'통합우승 vs 첫 우승'…WK리그 수원FC, 한수원과 챔프전 '격돌'

▲ 지소연(왼쪽)과 하루히(가운데)

첫 번째 통합 우승을 노리는 수원 FC 위민과, 첫 우승에 도전하는 경주 한국수력원자력이 격돌합니다.모레(15일) 오후 2시 경주시민운동장에서 열리는 2026 WK리그 챔피언 결정전 1차전에서 여자축구 WK리그 정규리그 1위 수원FC와 플레이오프에서 디펜딩 챔피언을 꺾고 올라온 한수원이 맞붙습니다.2차전은 18일 저녁 7시 수원종합운동장에서 열리고, 두 경기 결과를 합산해 우승팀을 가립니다.어느 팀이 이겨도 한국 여자축구의 새 역사가 쓰입니다.올 시즌 정규리그 28경기 20승 2무 6패(승점 62)로 1위에 오른 수원FC는 구단 첫 통합 우승을 노립니다.지난 2022년 베테랑 지소연을 품으면서 강팀으로 떠오르기 시작한 수원FC는 2024년 챔피언결정전 우승을 달성했습니다.하지만, 정규리그에선 2위를 해 통합 우승은 아니었습니다.수원FC는 전신 수원시설관리공단 시절인 2010 시즌에도 챔프전 우승을 차지했지만 정규리그에선 2위였습니다.전력은 수원FC가 한수원을 압도합니다.9도움으로 리그 도움 1위, 공격포인트 15개로 리그 3위에 오른 세계적 미드필더 지소연과, 나란히 리그 득점 1, 2위를 차지한 하루히(12골)와 최유리(10골)가 공격진에 포진해 있습니다.지난달 2일 25라운드에서 1위를 확정해 한수원보다 체력적으로도 우위입니다.정규리그 3위(승점 40) 한수원은 구단 첫 우승에 도전합니다.한수원은 지난 12일 화천생활체육공원 주경기장에서 열린 단판 플레이오프에서 지난해 정규리그와 챔프전을 석권한 화천KSPO를 2대1로 꺾고 4년 만에 챔프전에 복귀했습니다.앞서 4차례 챔피언결정전에 올랐지만 모두 준우승에 그쳤던 한수원은 국가대표 장슬기와 노진영이 버티는 단단한 수비력으로 우승 트로피를 노립니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)