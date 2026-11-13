타이완 "젠슨 황 내연녀 간첩 의혹, 미국과 협력해 조사 중"

▲ 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황(오른쪽)

타이완 당국이 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대로 중국 간첩 의혹을 받는 앨리스 황에 대해 미국과 협력해 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.13일 연합보와 자유시보 등 타이완 언론에 따르면 타이완 행정원은 전날 기자회견에서 앨리스 황 관련 사건에 대해 미국과 공조 수사가 진행 중이라고 밝혔습니다.행정원은 또한 앨리스 황의 타이완 방문 횟수, 첫 입국과 마지막 입국 시기, 타이완 방문 시 황 전 CEO와의 동행 여부, 상용 비자 취소 조치 등을 설명했습니다.하지만, 이민서(출입국관리소)가 앨리스 황의 첫 입국에서 신분을 파악했다고 밝힌 부분, 범죄 혐의 여부, 향후 젠슨 황의 타이완 방문 시 조사 여부에 대해서는 자세한 설명을 하지 않았습니다.리후이즈 행정원 대변인은 "앨리스 황과 관련된 개별 사안의 범죄 혐의 여부 조사 절차에 대해서는 다국적 협력 조사가 진행되고 있어 현재 제공할 수 있는 추가 정보가 없다"며 "범죄와 연루돼 있을 경우 비공개 수사 원칙에 따라 추가 설명이 없을 것"이라고 밝혔습니다.이어 중국인의 홍콩 비자 또는 상용 비자를 이용한 타이완 내 간첩 활동 차단 대책과 관련해 "국가안보 부처가 합동 심사 메커니즘을 통한 심사와 관련 정보에 따라 입국 심사 등을 진행하고 있다"고 설명했습니다.이민서(출입국관리소)는 앨리스 황의 타이완 방문에 관한 상황을 국가안보 부처와 협력해 모두 파악하고 있으며 "이미 앨리스 황의 입국 허가를 취소했고 타이완 방문을 통제하고 있다"고 밝혔습니다.이어 특정 신분의 인물이 타이완을 방문할 경우 사전 심사, 체류 기간 중 점검, 사후 처리 등의 심사 메커니즘이 있다고 덧붙였습니다.앞서 린훙언 타이완 이민서장은 지난 11일 앨리스 황이 홍콩 여권을 이용해 입국했을 당시부터 관련 출입국 기록을 모두 파악하고 있었다고 밝힌 바 있습니다.다만 린 서장은 앨리스 황이 타이완 방문을 신청했을 당시의 신분, 정확한 방문 횟수, 체류 기간 등은 언급하지 않았습니다.