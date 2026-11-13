SSG, 신임 퓨처스 감독으로 박재상 선임

▲ 박재상 신임 SSG 퓨처스 감독

프로야구 SSG 랜더스가 박재상 육성군 총괄 코치를 신임 퓨처스(2군) 감독으로 선임했다고 오늘(13일) 발표했습니다.구단은 퓨처스팀의 운영 기조를 단순한 경기 결과 창출이 아닌, 1군 즉시 전력화와 핵심 유망주의 잠재력을 극대화하는 '성장 중심 패러다임'으로 재편하고자 이번 선임을 결정했다고 밝혔습니다.프랜차이즈 출신인 박 신임 감독은 올해 1군과 퓨처스 간 육성 방향성을 일치시키는 데 기여하고 데이터 기반 육성 체계의 기틀을 마련했다는 평가를 받습니다.앞으로 그는 경기 승패 중심의 리더십에서 벗어나 투수와 타격, 수비, 작전·주루 등 파트별 코치진의 권한과 책임을 존중하고 선수 개별 맞춤형 훈련을 돕는 '육성 관리자' 역할을 수행할 예정입니다.구단은 박 감독이 풍부한 현장 경험을 바탕으로 바이오메카닉스 및 스포츠 사이언스 데이터와 연계한 '선수 주도형 육성 시스템'을 성공적으로 안착시킬 것으로 기대합니다.박 감독은 구단을 통해 "친정팀에서 중책을 맡게 돼 책임감이 크다"며 "유망주들의 고민과 잠재력을 가까이서 지켜본 만큼 선수들이 성장할 수 있는 환경을 만들고, 코치들이 전문성을 살려 선수를 밀착 지도하도록 뒤에서 지원하겠다"고 각오를 밝혔습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)