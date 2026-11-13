[자막뉴스] "인상 쓰고 쳐다봐?" '퍽'…10대에 주먹질한 소방관 벌금형

자신을 기분 나쁘게 쳐다봤다는 이유로 시내버스 안에서 10대를 폭행한 현직 소방관에게 벌금형이 선고됐습니다.



부산지법 동부지원 이윤규 판사는 최근, 상해 혐의로 기소된 소방관 A 씨에게 벌금 300만 원을 선고했습니다.



부산의 한 소방서 소속인 A 씨는 지난 4월 9일 밤 10시 55분쯤, 부산 남구 오륙도중학교 버스정류장에 정차한 시내버스 안에서 17살 B군의 얼굴을 주먹으로 한 차례 때린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



당시 A 씨는 B 군이 자신을 기분 나쁜 표정으로 쳐다봤다는 이유로 순간 화가 나 범행한 것으로 조사됐습니다.



B 군은 눈 주변에 타박상 등을 입어 전치 3주의 상해 진단을 받았습니다.



재판부는 "피고인은 별 다른 이유 없이 피해자를 때려 상해를 가하고 뒤따라온 피해자에게 범행을 부인하는 등 죄질이 좋지 않다"며 "피해자도 피고인의 엄벌을 원하고 있다"고 밝혔습니다.



다만 "피고인이 범죄 전력이 없는 초범인 점 등을 참작했다"고 벌금형을 선고한 이유를 설명했습니다.



부산소방본부는 "A 씨와 관련해서는 지난 6월 징계를 내렸다"면서 "다만 상세한 징계 내용에 대해서는 공개할 수 없다"고 밝혔습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)