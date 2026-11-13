빨간 넥타이 맨 이 대통령 "우리 주식시장 우상향하길"

▲ 이재명 대통령이 13일 서울 여의도에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 발언을 하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(13일) 빨간색 넥타이를 매고서 여의도 한국거래소를 찾았습니다.한국 주식시장에서 빨간 불은 주가 상승을 의미하는 것으로, 최근 하락세를 보인 주가지수의 회복을 바라는 마음을 드레스코드에 녹인 것으로 해석됩니다.이 대통령은 이날 거래소에서 열린 '신뢰받는 자본시장, 현장에서 묻고 답을 찾다'라는 제목의 정책간담회에서 "제가 취임하고 두 번째로 증권 거래소를 방문했다. 반갑다"라고 인사를 건넨 뒤 "표정들이 너무 엄숙하시다. 주가가 하락 국면이라 그런가"라고 웃으며 물었습니다.그러면서 "전체적으로 시장이 냉각된 상태인 것 같다"며 "오늘 보니 (참석자들이) 주로 빨간색 넥타이를 매고 있는데, 저도 빨간색으로 통일했다. 우리 주식시장이 우상향하길 바라면서 회의를 시작하겠다"고 말했습니다.이 대통령은 "최근 우리 증시가 큰 조정을 받았다"며 "사실 저는 정책 최고 당국자 입장에서 (정권 출범 후) 급속도로 예상을 뛰어넘어 상승을 하기에, 걱정이 되면서도 '오른 게 나쁜 게 아니지'라고 생각을 해왔다"고 돌아봤습니다.이어 "역시 여러분들이 자주 하시는 말씀대로 산이 높으면 골이 깊은 것"이라면서도 "반대로 얘기하면 골이 깊으면 또 산이 높지 않을까라는 생각을 한다"며 주가지수 상승에 대한 기대감을 드러냈습니다.(사진=연합뉴스)