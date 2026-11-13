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서울시설공단, 수능 장애인 수험생에 '장애인콜택시 우선 배차'

홍순준 기자
작성 2026.11.13 11:29 조회수
장애인콜택시 이용 사진 (사진=서울시 제공, 연합뉴스)
▲ 장애인콜택시 이용 사진

서울시설공단은 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험에 응시하는 장애인 수험생을 위해 '장애인콜택시 우선 배차 서비스'를 운영합니다.

우선 배차 대상은 서울장애인콜택시에 등록된 수험생 고객이며 시험 당일인 19일까지 예약할 수 있습니다.

이용을 원하는 수험생은 전화(1588-4388 또는 02-2024-4200)로 신청하면 됩니다.

수능 당일 고사장 입실은 물론 시험 종료 후 귀가 시에도 우선 배차 서비스를 받을 수 있습니다.

공단은 우선 배차 서비스 안내를 위해 장애인 수험생 대상 문자 발송과 장애인 단체 공문 발송을 마쳤습니다.

또 사전 예약을 하지 못한 수험생도 수능 당일 신청하면 우선 배차를 받을 수 있도록 할 방침입니다.

한국영 서울시설공단 이사장은 "우선 배차 서비스로 이동에 어려움을 겪는 장애인 수험생이 불편 없이 시험에 응시할 수 있기를 바란다"며 "시험 당일 다른 이용자분들의 협조와 이해를 부탁드리며 앞으로도 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 공공서비스를 확대하겠다"고 말했습니다.

(사진=서울시 제공, 연합뉴스)
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