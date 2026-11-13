국민의힘 "이용철은 '탈옥 맞춤형', 절대 장관해선 안 돼"

▲ 이용철 법무부 장관 후보자

국민의힘은 오늘(13일) 이용철 법무부 장관 후보자의 과거 5·18 광주 민주화 운동 보상금 신청이 기각된 이력, 일가족 살해 흉악범을 변호한 이력 등을 거론하며 "절대로 법무부 장관을 해서는 안 되는 인사"라고 맹공을 폈습니다.정점식 원내대표는 이날 원내대책회의에서 "이 후보자와 관련한 숱한 논란의 근본적 원인은 임명권자인 이재명 대통령에게 있다. 대통령이 원하는 법무부 장관이 '탈옥 맞춤형 장관'이기 때문"이라며 "이 대통령이 하자투성이 인사를 후보자로 지명한 이유는 공소 취소라는 목표와 골수 성남 라인이라는 인간관계 뿐"이라고 말했습니다.그는 "공소 취소 지휘라는 위헌적, 위법적 행위를 하기 위해서는 법률적 전문성과 양심이 없어야 한다. 법을 잘 알수록 이 대통령의 탈옥이 불가능하다는 걸 깨닫기 때문"이라며 "실제 이 후보자는 검찰 수사와 공판 실무 경험이 전혀 없다"고 꼬집었습니다.또 "이 후보자는 청와대 법무비서관 재직 시기 자신이 5·18 광주 민주화 운동 관련자라며 1980년 5월 당시 연세대 학내 시위에 참여했다 구금됐다는 사실을 근거로 보상금 210여만원을 달라고 신청했다 기각됐고, 소송까지 불사했지만 결국 대법원에서 패소했다"며 "광주 근처에도 안 갔던 사람이 도대체 무슨 염치로 5·18 관련자 호소인을 하면서 보상금을 신청하나"라고 비판했습니다.이어 "이 후보자는 인권 변호사 이력을 내세우지만, 일가족 살해 후 사체를 소각한 흉악범을 변호하며 '검찰 강압 수사'를 운운하며 변론했다"며 "남들 앞에선 인권 변호사라고 도덕적 허세를 부리며 뒤로는 흉악범을 변론한 것으로, 참으로 몰염치한 이율배반"이라고 지적했습니다.국회 법제사법위 야당 간사인 박형수 의원은 "이 후보자의 답변에서 지금까지 공소 취소를 하지 않겠다는 말은 끝내 나오지 않았다"며 "단순한 답변 회피를 넘어 특검 수사 결과를 명분으로 대통령 사건의 공소 취소를 지휘하겠다는 의사가 있음을 드러낸 것이라 의심하지 않을 수 없다"고 했습니다.이어 "법무부 장관은 대통령 개인의 형사 사건을 해결해주는 자리가 아니다. 이 후보자는 국민 앞에 특검의 수사 결과를 명분으로 대통령의 재판에 개입하지 않겠다는 입장을 밝혀야 한다"며 "그 입장조차 밝히지 못한다면 지금이라도 자진 사퇴하라"고 요구했습니다.박충권 수석대변인도 논평에서 "이 후보자의 행적은 파면 팔수록 국민 눈높이와 동떨어져 있다"며 "대장동 사업에 대해서는 '모른다', 공소 취소는 '말 못 한다', 5·18 보상금은 '달라'는 '철면피' 이 후보자는 즉각 사퇴하라"고 했습니다.특히 5·18 보상금 신청에 대해 "광주의 희생을 기리는 제도에 권력 핵심의 자리에서 손을 내민 셈이니 이해 충돌 이전에 염치의 문제"라고 비판했습니다.또 "이 후보자가 대통령 사건 공소 취소 질문에 나흘째 답을 피하는 동안, 후보자가 세운 로펌이 이재명 성남시장 시절 성남시 소송 57건을 맡은 사실이 보도를 통해 드러났다"며 "이 대통령은 인사 실패를 인정하고 지명을 즉각 철회하라"고 요구했습니다.국민의힘은 내일(14일) 부산역 광장에서 부산·울산·경남의 당원, 시민과 함께 이른바 '이재명 탈옥법 강행 처리 규탄' 권역별 장외 집회를 엽니다.