알바레스·크로 암스트롱, 만장일치로 MLB 양대 리그 MVP 선정

▲ 만장일치로 아메리칸리그 MVP에 선정된 알바레스

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요르단 알바레스(휴스턴 애스트로스)와 피트 크로 암스트롱(시카고 컵스)이 만장일치로 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 양대 리그 최우수선수(MVP)에 선정됐습니다.알바레스는 오늘(13일, 한국시간) 공개된 미국야구기자협회(BBWAA) MVP 투표 결과 1위 표 30표를 석권해 420점으로 경쟁자들을 멀찌감치 따돌리고 아메리칸리그 MVP에 선정됐습니다.크로 암스트롱도 내셔널리그 MVP 투표에서 1위 표 30장을 휩쓸었습니다.캠 슐리틀러(뉴욕 양키스)와 제이컵 미저로우스키(밀워키 브루어스)가 역시 만장일치로 양대 리그 최고 투수에게 주는 사이영상을 받은 데 이어 MVP까지 예외 없는 만장일치 수상자가 탄생했습니다.MLB닷컴은 한 시즌에 MVP와 사이영상 수상자가 모두 만장일치로 뽑힌 건 이번이 처음이라고 전했습니다.알바레스는 제프 배그웰(1994년), 호세 알투베(2017년)에 이어 휴스턴 선수로는 세 번째로 MVP에 뽑혔습니다.아메리칸리그 MVP가 만장일치로 뽑힌 건 역대 14번째이고, 알바레스는 양대 리그에서 4번 MVP의 영예를 안은 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)에 이어 지명 타자로는 두 번째로 MVP를 품에 안았습니다.알바레스는 타율(0.316), 출루율(0.432), 장타율(0.601) 리그 1위를 찍고 홈런 2위(42개), 타점 2위(106개)에 오르며 타격 전 지표에서 압도적인 성적을 냈습니다.2024∼2025년 2년 내리 아메리칸리그 MVP를 독차지한 에런 저지(뉴욕 양키스)는 올해에는 종아리 부상 여파로 후보에 끼지도 못했습니다.외야수 크로 암스트롱은 리그 홈런 공동 1위(45개), 타점 3위(107개), 장타율 1위(0.570), 도루 2위(41개)에 올랐습니다.컵스 선수로는 통산 9번째로 MVP가 됐고 만장일치는 리그 11번째입니다.2024∼2025년 지명 타자로 내셔널리그 MVP에 선정된 오타니는 올해에는 각종 부상 여파로 BBWAA 투표에서 2위(264점)에 머물렀습니다.(사진=AP, 연합뉴스)