미국 의회, 젠슨 황 이어 러트닉에도 증언 요구…"안 나오면 소환장"

▲ 해임된 젠슨 황 엔비디아 전 CEO

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미국 연방 의회는 12일(현지시간) 젠슨 황이 중국 스파이 의심 여성과 불륜 관계로 엔비디아 최고경영자(CEO) 자리에서 해임된 이후에도 그에 대한 조사를 계속 추진하겠다는 의지를 밝혔습니다.엔비디아 반도체의 대중국 수출을 관리하는 하워드 러트닉 상무장관도 의회 증언대에 세우겠다는 방침입니다.로이터통신에 따르면 팀 스콧(공화·사우스캐롤라이나) 상원 은행위원장은 이날 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 서한을 보내 위원회에 나와 증언하라고 요구했습니다.스콧 위원장은 엑스(X)에 "최근 보도들은 우리의 국가안보와 민감한 미국 기술의 보호에 대해 심각한 우려를 불러일으킨다"며, 황 전 CEO가 자발적으로 출석하지 않으면 소환장 발부를 검토하겠다고 했습니다."미국 국민은 답을 들을 자격이 있다"고 강조하기도 했습니다.러트닉 장관은 수십 개 중국 기업을 미국의 핵심 수출 블랙리스트에 올리지 않은 데다 정부가 엔비디아의 대중국 수출을 제대로 감독했는지를 두고 의원들의 비판을 받고 있다고 로이터통신은 전했습니다.이와 별도로 백악관 고위 당국자들은 러트닉 장관의 경질을 논의하고 있다고 로이터통신이 내부 사정에 정통한 소식통 2명을 인용해 전했습니다.차기 의회에서 상원 은행위원장을 맡을 것으로 예상되는 엘리자베스 워런(매사추세츠) 은행위 민주당 간사도 성명에서 황 전 CEO의 해임이 "우리 국가안보를 위험에 빠뜨린 것이나 잠재적 법 위반과 관련한 황 전 CEO, 다른 경영진, 또는 회사 전체의 책임을 면제해주지 않는다"며 황 전 CEO와 엔비디아가 의회 조사에 응해야 한다고 요구했습니다.상원의 다른 위원회에서도 조사가 이어질 것으로 보입니다.공화당 존 슌 상원 원내대표는 "국가 안보와 관련해 정말 중대한 위험이 걸린 이 상황에서 후속 조치가 있을 것으로 예상한다"고 말했다고 CNBC 방송이 보도했습니다.하원에서는 이미 조사가 시작됐습니다.브라이언 매스트(공화·플로리다) 외교위원장은 전날 밤 황 전 CEO가 의회의 주요 위원회에 출석해 비공개로 증언하는 데 잠정 동의했다고 전했다고 CNN 방송이 이날 보도했습니다.출석에 동의한 주요 위원회는 외교위원회뿐 아니라 정보위원회, 미중전략경쟁특별위원회(중국특위) 등입니다.이들 위원회는 황 전 CEO의 불륜 사실 및 엔비디아의 최첨단 반도체 중국 수출이 국가안보에 미치는 위협에 대해 조사를 시작하면서 황 전 CEO에게 의회 출석 및 증언을 요구해 왔습니다.매스트 위원장은 황 전 CEO가 갑자기 태도를 바꿔 출석하지 않을 경우 소환장을 발부할 준비가 돼 있다고도 밝혔습니다.그는 황 전 CEO가 출석할 경우 "최소한 선서를 받고서 증언을 하게 되며, 발언 기록과 영상 녹화가 이뤄질 것"이라고 말했습니다.다만, 황 전 CEO의 선서와 증언이 공개될지는 아직 불분명한 상태입니다.매스트 위원장은 "젠슨과 그의 업무에 연관된 엔비디아 내 다른 조직의 증언에도 관심이 있다"고 말해 황 전 CEO 말고도 다른 엔비디아 관계자들을 출석시킬 가능성을 시사했습니다.존 물레나르(공화·미시간) 중국특위 위원장은 "중국 정보기관이 어떻게 활동했는지, 어떤 정보, 특히 어떤 기밀정보에 접근할 수 있었는지, 그리고 특정 정책에 대해 어떤 로비를 펼쳤는지 이해하는 것이 중요하다"며 황 전 CEO의 증언 청취가 필요하다고 밝혔습니다.물레나르 위원장은 또 황 전 CEO가 엔비디아의 최첨단 반도체에 대한 "수출 통제에 가장 강력한 반대자 중 한 명이었다"며 "황 전 CEO 해임이 역학관계를 바꾸기는 하지만 그는 수출 통제를 타당하다고 보는 사람들을 비판해 왔다. 그가 직접 나와 우리와 관련 논의를 하기 바란다"고 말했습니다.정보위원회에서는 여야 의원들이 정보당국에 조사를 요구했습니다.정보위 소위원회의 공화당 대린 러후드 위원장과 조시 고트하이머 민주당 간사는 황 전 CEO 스캔들로 국가안보상 위험이 초래됐는지 조사에 나서라는 서한을 정보당국에 보냈다고 미 정치전문매체 폴리티코가 전했습니다.이들은 "중국이 손에 넣으면 군의 AI 시스템을 훈련하고 미국의 네트워크를 겨냥한 사이버 작전을 가속하며 국가 차원의 감시활동을 확대하는 데 사용될 수 있는 기술"이라고 지적했습니다.서한은 제이 클레이튼 국가정보국(DNI) 국장, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장 등에게 전달됐습니다.(사진=게티이미지)