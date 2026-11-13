[자막뉴스] "119에 무려 5,547번 신고했다"…내용 확인한 소방당국 결국 '고발'

서울시는 최근 1년간 119에 총 8천710건을 반복 신고해 상황관리 업무에 지장을 준 상습신고자 5명을 형사고발했습니다.



이들은 작년 9월부터 올해 8월까지 신고를 이어왔고 올해 6∼8월에만 4천34건을 신고했습니다.



서울종합방재센터는 최근 3개월간 119 업무와 무관한 신고가 가장 많았던 10명의 신고 내역을 확보해 신고 내용과 횟수, 주기 등을 분석했습니다.



고발된 5명의 1인 기준 최다 신고 건수는 전화와 문자를 합쳐 5천547건이었습니다.



주요 유형은 전화를 건 뒤 응답하지 않거나 신고와 무관한 사진을 보내는 경우, 횡설수설하거나 술에 취한 상태에서 귀가를 요청하는 경우 등이었습니다.



서울종합방재센터가 여러 차례 경고 문자를 보낸 뒤에도 같거나 비슷한 내용의 신고를 한 걸로 나타났습니다.



동일하거나 유사한 내용의 신고가 반복되면 119종합상황실의 정상적인 신고 접수에 부담을 주고 실제 긴급상황 대응에도 영향을 미칠 수 있습니다.



서울종합방재센터는 앞으로도 신고 내용과 횟수, 고의성, 상황관리 업무에 미친 영향 등을 종합적으로 검토해 119종합상황실의 정상적인 업무를 방해하는 행위에 엄정 대응할 방침입니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)